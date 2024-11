Fans dürfen hoffen! Darts-Legende deutet Comeback an

Steve Beaton verabschiedet sich mit Jahresende von der Darts-Bühne. Noch vor seinem offiziellen Karriereende deutet der „Bronzed Adonis“ aber eine mögliche Rückkehr an.

Eigentlich sollte die kommende Darts-Weltmeisterschaft das letzte PDC-Turnier von Steve Beaton werden. Dies kündigte der Engländer nach seinem Scheitern bei der Darts-WM im letzten Jahr an. Doch nach der 5:6-Niederlage am Montag im letzten Qualifikationsturnier gegen den Schotten Darren Beveridge ist klar, dass Beaton die WM verpassen wird und somit in den wohlverdienten Darts-Ruhestand treten wird - oder doch nicht?