Darts: Nächster deutscher Coup knapp verpasst

Matthias Ehlers verpasst in der Q-School denkbar knapp die zweite Tourcard für Deutschland. Ein Rückkehrer darf hingegen jubeln.

Nachdem Arno Merk zum Auftakt der Final-Stage-Events der European Q-School in Kalkar einen Meilenstein erreicht hatte, verpasste an Tag zwei der nächste deutsche Darts-Spieler den Gewinn einer Tourcard nur knapp.

Im entscheidenden Spiel verlor Matthias Ehlers mit 3:6 Legs gegen den Spanier Cristo Reyes. Ehlers startete vielversprechend in sein letztes Match des Tages und ging mit 2:1 in Führung. Anschließend drehte Reyes jedoch so richtig auf und konnte vier Legs in Folge gewinnen. Dabei spielte er auch einen 11-Darter.

Reyes, der es bei der Darts-WM 2015 bis ins Achtelfinale geschafft hatte, steigerte sich im Scoring auf einen Drei-Dart-Average von 94,83 und übertrumpfte damit die durchschnittlich 82,81 Punkte von Ehlers.

Durch seine starken Leistungen am Freitag darf sich Ehlers dennoch Hoffnungen auf eine Tourcard machen. Insgesamt acht Tickets werden über die Punkte-Rangliste aller nicht bereits qualifizierten Spieler der Final-Stage-Events vergeben. Dort liegt Ehlers aktuell mit sechs Punkten auf dem vierten Platz.

Reyes mit achtbarem WM-Comeback

Um Reyes wurde es in den vergangenen Jahren still, ehe er 2025 auf die große Darts-Bühne zurückkehrte. Erstmals seit 2020 trat der Spanier bei der PDC-WM im Londoner Alexandra Palace an und schlug sich gegen den späteren Finalisten Gian van Veen achtbar. Dennoch verlor er sein Auftaktmatch mit 1:3 in Sätzen.

Im zweiten Finale des Tages konnte sich der Niederländer Jeffrey Sparidaans mit 6:5 gegen den Italiener Michele Turetta durchsetzen. Für Sparidaans war es bereits das zweite Endspiel um eine Tourcard, nachdem er am Vortag denkbar knapp an Merk gescheitert war.

Die beiden Tagessiege der UK-Q-School gingen derweil an den Engländer Carl Sneyd und den Iren Niall Culleton. Insgesamt werden bei der Q-School 29 Tourcards vergeben. In der europäischen Final Stage treten 126 Spieler an, darunter 29 Deutsche.