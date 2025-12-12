Darts-WM 2026: Geheimfavorit landet Premierensieg

Julius Schamburg 12.12.2025 • 23:08 Uhr Gian van Veen gewinnt zum ersten Mal ein Match bei der Darts-WM. Der Shooting-Star wirft Rückkehrer Cristo Reyes aus dem Turnier.

Geheimfavorit Gian van Veen hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM 2026 gegen Außenseiter Cristo Reyes souverän mit 3:1 in Sätzen gewonnen und damit seinen ersten Sieg überhaupt im Londoner Alexandra Palace eingetütet.

„Es war massiv in meinem Kopf“, gab er im Anschluss auf der Pressekonferenz zu: „Ich hatte vor der WM ungefähr 20 Interviews und überall wurde mir gesagt: ‚Du hast auf dieser Bühne noch nie gewonnen.‘“

Gegen Reyes, der bei der PDC-WM zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder am Oche stand, hatte van Veen zu Beginn leichte Schwierigkeiten und musste nach 2:0-Satzführung auch einen Satz abgeben. Beinahe hätte Reyes sogar zum 2:2 in Sätzen ausgeglichen, sein Satz-Dart landete jedoch knapp unter der Doppel-19. Van Veen gewann den Satz schließlich im Decider - und damit auch das Match.

Der frischgebackene Junioren-Weltmeister spielte 98,91 Punkte im Drei-Dart-Average. Bei Reyes, Achtelfinalist von 2015, waren es beachtliche 96,16 Punkte.

Darts-WM 2026: Große Freude bei van Veen

Van Veen hatte eine Checkout-Quote in Höhe von 41,67 Prozent. Reyes traf 40 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Der Niederländer verwandelte schließlich seinen ersten Matchdart und ließ einen Freudenschrei heraus.

„Als ich heute auf die Bühne gegangen bin, habe ich mich wieder wie ein 16-Jähriger gefühlt. Ich war so nervös“, verriet van Veen danach bei Sky.

In der zweiten Runde bekommt es van Veen mit dem Schotten Alan Soutar oder dem Finnen Teemu Harju zu tun.

Sensation bei der Darts-WM: Ally-Pally-Wespe mittendrin

Im ersten Match der Abendsession gelang dem Schweden Andreas Harrysson eine echte Sensation. Er gewann nach 1:2-Satzrückstand gegen den an Position zwölf gesetzten Engländer Ross Smith (3:2). Die Ally-Pally-Wespe spielte dabei eine nicht unbedeutende Rolle.