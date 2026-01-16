Darts: Rock mit Kampfansage an Littler

Samuel Kucza 16.01.2026 • 11:40 Uhr Josh Rock blickt mit großer Vorfreude auf sein Premiere-League-Premiere in Belfast - und nimmt direkt Weltmeister Luke Littler ins Visier. Der Nordire ist überzeugt: Diesmal kann er „The Nuke“ endlich schlagen.

Im Interview mit der BBC zeigte sich der 24-Jährige vor dem Start am 5. Februar in Belfast (LIVE im TV auf SPORT1) euphorisch. Angesichts der Dimension des Events erklärte er jedoch: „Ich werde vielleicht ein bisschen nervös sein, aber ich werde den Moment genießen.“

Auftaktkracher für Rock gegen Weltmeister

Ausgerechnet zum Start wartet auf Rock direkt das Mega-Duell: In der nordirischen Hauptstadt trifft er im Viertelfinale auf Luke Littler, der seinen WM-Titel in London eindrucksvoll verteidigt hatte.

Rock blieb vorsichtig: „Wir werden sehen was passiert.“ Denn die vergangenen drei Aufeinandertreffen entschied allesamt Littler für sich, darunter die beim World Matchplay und Grand Slam.

Littler? „Ich werde ihn noch schlagen“

Trotz der Niederlagen klang Rock alles andere als eingeschüchtert. Er betonte, dass die Partien gegen Littler jeweils auf sehr hohem Niveau gewesen seien. „Jedes Mal, wenn ich gegen ihn gespielt habe, lag der Average bei über 100″, sagte der World-Cup-Champion von 2025.

„Ich lag jedes Mal in Führung, schaffte es aber einfach nicht über die Ziellinie“, ergänzte Rock und schickte eine Kampfansage hinterher: „Ich werde ihn noch schlagen“.

Darüber hinaus fand Rock lobende Worte für den 18 Jahre alten Superstar: „Der Sport hat jetzt einen enormen Aufschwung erlebt. Darts ist heute an einem anderen Punkt als vor zehn Jahren“. „Rocky“ stellte klar, dass Littler daran einen entscheidenden Anteil habe.