Deutscher Darts-Star Hempel mit bemerkenswerter Ankündigung

Niklas Trettin 05.01.2026 • 23:42 Uhr Der deutsche Dartspieler Florian Hempel hat sich entschieden, nicht um die Tourkarte zu spielen. Dennoch hat der „Kölsche Jung“ weiterhin klare Ziele vor Augen.

Florian Hempel wird in diesem Jahr nicht um eine Tourkarte spielen. Das gab der 35-Jährige am Montagabend über seinen Instagram-Kanal bekannt. Ein Abschied vom Dartsport sei dies jedoch nicht, betonte er explizit. Vielmehr wolle der „Kölsche Jung“ auf diesem Weg seinen „Fokus und den Spaß“ am Spiel wiederfinden.

„Die letzten Jahre waren intensiv – viel unterwegs, wenig Pausen, ständig der nächste Termin und die nächste Reise im Kopf. Irgendwann merkst du, dass das mehr Kraft kostet, als man nach außen vielleicht zeigt und die Batterien einfach leer sind“, begründete Hempel seine Entscheidung.

In den kommenden Wochen und Monaten möchte sich der Ex-Handballer bewusst mehr Zeit für andere Dinge nehmen. „Ein weiterer Grund: mehr Zeit für euch. Mehr Nähe, mehr Austausch, mehr echte Momente. Im Stream, bei Workshops, bei Events – nicht nur zwischen zwei Turnieren“, wandte er sich direkt an seine Fans.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Hempel nimmt trotzdem an Q-School teil

Bemerkenswert: Trotz seiner Entscheidung nimmt Hempel noch an der Q-School teil. „Ich starte ganz bewusst in der First Stage, um maximale sportliche Fairness zu gewährleisten und niemandem einen Platz in der Final Stage wegzunehmen“, schilderte er: „So fühlt es sich für mich richtig an.“

Sportlich will sich Hempel auch ohne Tour Card beweisen. Für das Jahr hat er unter anderem die Host Nation Qualifier, die Modus Super Series, ausgewählte WDF-Turniere sowie die PDC Europe Next Gen im Blick. Voraussetzung für die Teilnahme an Host Nation Qualifiern für die European Tour ist der Start in der Q-School. Sein klares Ziel bleibt dabei unverändert: Er will über die Super League zurück zur Weltmeisterschaft.

Darts: Hempel erstmals seit vier Jahren nicht bei der WM

In den vergangenen Jahren hatte sich Hempel viermal in Folge für die Darts-Weltmeisterschaft in London qualifiziert. Dank seiner Erfolge beim hoch dotierten Saisonhöhepunkt im Alexandra Palace erspielte er sich jeweils ausreichend Preisgeld, um auch im Folgejahr Teil der Profitour zu bleiben.