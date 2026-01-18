Späte Ehre: Indiens Held bei Darts-Premiere dabei

Samuel Kucza 18.01.2026 • 10:33 Uhr Nitin Kumar rückt kurzfristig in das Teilnehmerfeld der Riyadh Season Saudi Arabia Darts Masters nach. Der Inder steht damit nach seinem historischen WM-Moment vor dem nächsten großen Karriere-Highlight.

Kurzfristige Änderung bei den Riyadh Season Saudi Arabia Darts Masters: Paolo Nebrida hat seine Teilnahme am World-Series-Event krankheitsbedingt abgesagt.

Die PDC reagierte prompt – und berief Nitin Kumar als Ersatz in das 16-köpfige Feld. Das gab der Verband am Samstag auf X offiziell bekannt.

Kumar schreibt das nächste Kapitel

Für Kumar ist die Nominierung der nächste Ritterschlag. Der 40-Jährige hatte bei der WM 2025/26 bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt. In der ersten Runde setzte er sich gegen Richard Veenstra durch und schrieb als erster Inder, der in die zweite Runde der Darts-WM einzog, Geschichte. Dabei beeindruckte Kumar vor allem mit seiner Checkout-Stärke – seine Doppelquote lag bei außergewöhnlichen 75 Prozent.

Nach seinem Coup rückte Kumar auch in seiner Heimat deutlich stärker in den Fokus – sein WM-Auftritt wurde dort als sportliches Ausrufezeichen gefeiert.

Premiere in Saudi-Arabien

Das Turnier in Riad steigt am 19. und 20. Januar 2026 und ist das erste World-Series-Event überhaupt in Saudi-Arabien. Gespielt wird im Global Theater in Riad – mit internationalen Stars und asiatischen Repräsentanten. Die beiden WM-Finalisten Luke Littler und Gian van Veen sind genauso dabei wie Publikumsliebling Paul Lim.