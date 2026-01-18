Späte Ehre: Indiens Held bei Darts-Premiere dabei

Kurzfristige Änderung bei den Riyadh Season Saudi Arabia Darts Masters: Paolo Nebrida hat seine Teilnahme am World-Series-Event krankheitsbedingt abgesagt.
Indiens Held bei Darts-Premiere dabei
Die PDC reagierte prompt – und berief Nitin Kumar als Ersatz in das 16-köpfige Feld. Das gab der Verband am Samstag auf X offiziell bekannt.
Kumar schreibt das nächste Kapitel
Für Kumar ist die Nominierung der nächste Ritterschlag. Der 40-Jährige hatte bei der WM 2025/26 bereits für große Aufmerksamkeit gesorgt. In der ersten Runde setzte er sich gegen Richard Veenstra durch und schrieb als erster Inder, der in die zweite Runde der Darts-WM einzog, Geschichte. Dabei beeindruckte Kumar vor allem mit seiner Checkout-Stärke – seine Doppelquote lag bei außergewöhnlichen 75 Prozent.
Nach seinem Coup rückte Kumar auch in seiner Heimat deutlich stärker in den Fokus – sein WM-Auftritt wurde dort als sportliches Ausrufezeichen gefeiert.
Premiere in Saudi-Arabien
Das Turnier in Riad steigt am 19. und 20. Januar 2026 und ist das erste World-Series-Event überhaupt in Saudi-Arabien. Gespielt wird im Global Theater in Riad – mit internationalen Stars und asiatischen Repräsentanten. Die beiden WM-Finalisten Luke Littler und Gian van Veen sind genauso dabei wie Publikumsliebling Paul Lim.
Kumar rückt nun als einer dieser Teilnehmer nach. Nebrida hingegen muss seinen World-Series-Traum vorerst verschieben.