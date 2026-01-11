Bitterer Rückschlag! Was ist nur mit Fallon Sherrock los?

Dominik Hager , Julius Schamburg 11.01.2026 • 22:16 Uhr Fallon Sherrock findet einfach nicht zu ihrer Form. Die „Queen of the Palace” ist im Kampf um eine Tourcard chancenlos.

Bitterer Rückschlag für Fallon Sherrock! Die einstige WM-Drittrunden-Teilnehmerin hat nach vier Niederlagen in der Final Stage der UK Q-School eine Tourcard deutlich verpasst.

Am Sonntag kassierte die Engländerin in Milton Keynes eine klare 1:6-Niederlage gegen ihren Landsmann Landsmann Andrew Cass. Die 31-Jährige konnte lediglich das zweite Leg für sich entscheiden. Mit einem enttäuschenden Drei-Dart-Average von 65,90 Punkten war sie gegen Cass (82,05 Punkte) chancenlos.

Darts: Niederlagen-Serie von Sherrock setzt sich fort

Es war die vierte Niederlage in vier Tagen. Schon gegen Daryl Hunt (5:6), Shaun Carroll (3:6) und Steve Lennon (4:6) hatte Sherrock das Nachsehen.

Damit beendet die „Queen of the Palace“ die Q-School mit null Punkten - weit entfernt von einer Tourcard, für die es mindestens neun Punkte oder eine Finalteilnahme benötigt hätte.

Schon bei der WM lief es für Sherrock nicht nach Plan. Sie verlor ihr Auftaktmatch gegen Dave Chisnall mit 0:3 in Sätzen und verpasste dabei einige Darts auf die Doppel.

Sherrock hat nunmehr neun Matches in Serie verloren. Nach einem schwierigen Jahr 2025 mit gesundheitlichen Problemen findet die Engländerin einfach nicht zu ihrer Form.

Sherrock scheitert auch im sechsten Anlauf

Sherrock ist seit dem Jahr 2010 in der Darts-Szene aktiv und hat am 17. Dezember 2019 als erste Frau in der Geschichte ein Spiel bei der PDC-Weltmeisterschaft gewonnen.

Der Engländerin ist es allerdings noch nie gelungen, über die Q-School eine permanente Tour Card zu erspielen.