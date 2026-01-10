Zwei Deutsche landen Darts-Coup bei Q-School

Johannes Vehren 10.01.2026 • 19:20 Uhr Matthias Ehlers und Yorick Hofkens trumpfen auf der Final Stage der Q-School auf. Beiden gelingt am Ende der große Coup.

Zwei Dramen, zwei Happy Ends! Matthias Ehlers und Yorick Hofkens haben sich am Samstag auf der Final Stage der Q-School sensationell eine Tour Card für die PDC Pro Tour erspielt. Beide deutsche Darts-Profis entschieden den Decider im entscheidenden Spiel für sich.

Hofkens setzte sich im Halbfinale gegen den Niederländer Jimmy van Schie mit 6:5 in Legs durch und nutzte seinen zweiten Matchdart. Der 18-Jährige bewies Nervenstärke, denn er lag zwischenzeitlich mit 2:4 zurück und gewann dann vier der letzten fünf Legs.

Ehlers vergibt Matchdarts

Ehlers besiegte in seinem Halbfinale den Belgier Lennert Faes ebenfalls mit 6:5 in Legs. Der 44-Jährige führte bereits mit 5:3 und vergab einige Matchdarts. Dadurch musste er letztlich in den Decider, in dem er die Ruhe behielt und sich im Anschluss über die Tourkarte freuen durfte.

Bereits am Freitag war Ehlers bis ins Halbfinale gekommen und hatte sich dem Spanier Cristo Reyes mit 3:6 geschlagen geben müssen. Einen Tag später gelang ihm dann der große Coup.

Tour Card: Deutscher Rekord gebrochen

Mittlerweile haben sich drei deutsche Spieler in Kalkar eine Tour Card erspielt. Direkt am ersten Tag der Final Stage gelang dies WM-Überraschung Arno Merk.

Damit wurde der bisherige Rekord an deutschen Tour-Card-Holdern gebrochen: Im vergangenen Jahr lag die Anzahl bei zwölf, doch durch die drei bisherigen Erfolge bei der Q-School haben nun 13 deutsche Spieler die Tourkarte.

Nach Ablauf der WM verloren Florian Hempel und Tim Wolters ihre Berechtigung, auf der Pro Tour anzutreten. Nun kommen drei Landsmänner hinzu.

29 Tour Cards werden vergeben

Die Tour Card verschafft den Spielern die Gelegenheit, an allen professionellen PDC-Pro-Tour-Turnieren teilzunehmen. Dazu zählen unter anderem die Players-Championship- und European-Tour-Events. In der Final Stage wird an den vier Spieltagen kein „echtes“ Finale um die Tourcard ausgetragen, stattdessen erhalten die Sieger der beiden Halbfinals das große Los.