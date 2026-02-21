Darts: Frühes Aus für Martin Schindler

Julius Schamburg 21.02.2026 • 14:05 Uhr Martin Schindler scheidet bei den Poland Darts Open in der zweiten Runde aus. Außenseiter Boris Krcmar erweist sich als zu stark.

Bittere Niederlage für Martin Schindler: Der 29-Jährige hat bei den Poland Darts Open sein Auftaktmatch gegen den Kroaten Boris Krcmar mit 4:6 in Legs verloren.

Die deutsche Nummer eins hatte beim ersten European-Tour-Event des Jahres in der ersten Runde als gesetzter Spieler ein Freilos. Am Samstag erwies sich Krcmar in Runde zwei dann als zu stark. „The Biggest“ spielte 94,59 Punkte im Drei-Dart-Average - Schindler kam auf 86,98 Punkte.

Kurioser Moment - Schindler profitiert

Auch bei der Doppelquote war Krcmar, der aktuell keine Tourcard besitzt, überlegen. Er traf 75 Prozent (6 von 8) seiner Würfe auf die Doppel - Schindler war zu 33,33 Prozent (4 von 12) erfolgreich.

Im neunten Leg ereignete sich eine kuriose Szene: Krcmar visierte bei 68 Punkten Rest zunächst die Doppel-16 an und verfehlte. Mit dem zweiten Dart traf er dann die Doppel-18, ehe er auf der Doppel-16 einen Matchdart ausließ.

Eine unorthodoxe Entscheidung. Schindler nutzte den Patzer und gewann das Leg, verlor aber das nächste Leg und damit auch das Match.

Darts: Alle deutschen Starter ausgeschieden

Unter der Woche hatte Schindler die Players Championship Turniere in Wigan ausgelassen. Er sei „gesundheitlich nicht auf der Höhe“ gewesen und wollte sich für Krakau „richtig auskurieren“, hatte Schindler angekündigt.