Players Championship: Frühes Aus für deutsche Darts-Profis

Niklas Senger 16.02.2026 • 20:04 Uhr Die deutschen Darts-Profis scheiden beim dritten Turnier der Players Championship früh aus. Niko Springer schneidet am besten ab.

Das dritte Turnier bei den Players Championship lief für die deutschen Darts-Profis nicht wie erhofft. Im englischen Wigan schieden acht der insgesamt 13 deutschen Starter bereits in der ersten Runde aus.

Darunter auch der nach der WM wieder erstarkte Gabriel Clemens, der mit 4:6 in Legs gegen den Niederländer Richard Veenstra verlor.

Players Championship: Springer gewinnt deutsches Duell

In der zweiten Runde schieden schließlich auch Kai Gotthardt (2:6 gegen Dirk van Duijvenbode) und SPORT1-Experte Max Hopp aus, der im deutschen Duell mit 3:6 gegen Niko Springer verlor.

In Runde drei erwischte es dann auch Lukas Wenig (1:6 gegen Cristo Reyes) und Ricardo Pietreczko (0:6 gegen Darryl Pilgrim). Pilgrim hatte zuvor den WM-Finalisten Gian van Veen bezwungen (6:3).

Springer gelang als einzigem Deutschen der Einzug ins Achtelfinale, wo er jedoch Kevin Doets mit 3:6 in Legs unterlag. Der zweimalige WM-Achtelfinalist spielte mit einem 3-Dart-Average von 103,18 das beste Scoring im Achtelfinale. Springer kam auf 89,95 Punkte im Average.

Dobey holt den Tagessieg - Littler und Schindler fehlen

Den Tagessieg sicherte sich der Engländer Chris Dobey. Er setzte sich im Finale gegen seinen Landsmann Stephen Bunting klar mit 8:1 in Legs durch.

Bereits vor dem Turnierstart war klar, dass mit Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson drei große Namen die beiden Turniere in Wigan auslassen. Auch die deutsche Nummer eins Martin Schindler sowie Matthias Ehlers zogen ihre Teilnahme im Vorfeld zurück.