Buhrufe und frühes Aus: Luke Littler mit Fehlstart in die Premier League

Moritz Pleßmann 05.02.2026 • 21:15 Uhr Weltmeister Luke Littler verliert zum Auftakt der Premier League Darts. Debütant Gian van Veen revanchiert sich für das verlorene WM-Finale.

Weltmeister Luke Littler musste zum Auftakt der Premier League Darts 2026 (jetzt LIVE im Free-TV und Stream) direkt eine Niederlage einstecken und schied schon im Viertelfinale aus.

In der Neuauflage des WM-Finals verlor „The Nuke“ in der Utilita Arena in Newcastle mit 4:6 in Legs gegen Debütant Gian van Veen.

Der 19-Jährige - der bei seinem Einzug wie schon bei der WM polarisierte und viele Buhrufe zu hören bekam - konnte damit nicht an die Erfolge bei der WM und dem World Masters anknüpfen.

Littler spielte 96,98 Punkte im Drei-Dart-Average und brachte 33 Prozent seiner Versuche auf die Doppel unter. Van Veen spielte im Schnitt 95,55 und war zu 40 Prozent auf die Doppel erfolgreich.

Premier League Darts: Furioser Start für Van Veen

Der Niederländer startete dabei mit fünf perfekten Darts in die Partie und schnappte sich das erste Leg. Bis zum 3:3 konnten beide Spieler jeweils ihren Anwurf halten, ehe Littler mit einem 11-Darter das erste Break gelang.

Doch schon im nächsten Leg breakte „The Giant“ zurück. Nach dem 4:4 hielt er seinen Anwurf und verwandelte schließlich im letzten Leg seinen dritten Matchdart zum Sieg.