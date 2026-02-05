Buhrufe und frühes Aus: Luke Littler mit Fehlstart in die Premier League

Weltmeister Luke Littler musste zum Auftakt der Premier League Darts 2026 (jetzt LIVE im Free-TV und Stream) direkt eine Niederlage einstecken und schied schon im Viertelfinale aus.
Buhrufe und frühes Aus für Littler
In der Neuauflage des WM-Finals verlor „The Nuke“ in der Utilita Arena in Newcastle mit 4:6 in Legs gegen Debütant Gian van Veen.
Der 19-Jährige - der bei seinem Einzug wie schon bei der WM polarisierte und viele Buhrufe zu hören bekam - konnte damit nicht an die Erfolge bei der WM und dem World Masters anknüpfen.
Littler spielte 96,98 Punkte im Drei-Dart-Average und brachte 33 Prozent seiner Versuche auf die Doppel unter. Van Veen spielte im Schnitt 95,55 und war zu 40 Prozent auf die Doppel erfolgreich.
Premier League Darts: Furioser Start für Van Veen
Der Niederländer startete dabei mit fünf perfekten Darts in die Partie und schnappte sich das erste Leg. Bis zum 3:3 konnten beide Spieler jeweils ihren Anwurf halten, ehe Littler mit einem 11-Darter das erste Break gelang.
Doch schon im nächsten Leg breakte „The Giant“ zurück. Nach dem 4:4 hielt er seinen Anwurf und verwandelte schließlich im letzten Leg seinen dritten Matchdart zum Sieg.
Im Halbfinale trifft van Veen nun auf Jonny Clayton, der in seinem Viertelfinale Debütant Josh Rock mit 6:2 bezwingen konnte. Im zweiten Halbfinale trifft Luke Humphries (6:5 gegen Gerwyn Price) auf Michael van Gerwen, der Stephen Bunting mit 6:2 besiegte.