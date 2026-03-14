European Darts Trophy mit Wenig, Schindler live im Free-TV und Livestream auf SPORT1

SPORT1 14.03.2026 • 10:00 Uhr Bei der European Darts Trophy steht die nächste Runde an. Ein deutsches Quartett ist noch dabei - SPORT1 begleitet die Spiele live im Free-TV und im Stream.

Tag zwei bei der European Darts Trophy in Göttingen! Auch am Samstag stehen wieder viele interessante Partien auf dem Programm - vier Deutsche sind im Sechzehntelfinale noch dabei. SPORT1 zeigt alle Spiele live im Free-TV oder im Livestream.

Los geht es im TV mit dem Countdown um 12.30, das erste Spiel bestreitet mit Lukas Wenig um 13 Uhr auch gleich einer der verbliebenen deutschen Teilnehmer. Er bekommt es mit dem Niederländer Jermaine Wattimena zu tun.

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Die späte Session findet dann ab 19 Uhr statt. Auch hier wird ein Deutscher den Auftakt machen, Paul Krohne triff auf den Premier-League-Spieler Josh Rock. Der Underdog warf in Runde eins Cameron Menzies raus.

Die Partie von Martin Schindler ist für 20 Uhr angesetzt - er misst sich mit Richard Veenstra. Niko Springer, der sich in einem emotionalen Match gegen Landsmann Kai Gotthardt durchgesetzt hatte, trifft auf Stephen Bunting - einen weiteren Star aus der Premier League. Los geht es hier um 22 Uhr.