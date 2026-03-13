Darts heute live im Free-TV & Gratis-Stream - European Darts Trophy in Deutschland

SPORT1 13.03.2026 • 10:00 Uhr Die European Tour ist zurück in Deutschland. In Göttingen startet am Freitag die European Darts Trophy. Während Superstar Luke Littler fehlt, kehrt ein bekanntes Gesicht zurück auf die Bühne.

Das Warten hat ein Ende: Die PDC European Tour ist endlich wieder zurück auf deutschem Boden. In der altehrwürdigen Lokhalle von Göttingen beginnt heute (ab 12.45 Uhr LIVE auf SPORT1) die European Darts Trophy. Der Sieger des ersten Events aus Krakau wird in Göttingen definitiv fehlen.

Denn Weltmeister Luke Littler, der in Polen gewann, lässt wenig überraschend auch dieses Turnier auf deutschem Boden aus, nur wenige Tage nach seinem Sieg bei den UK Open. Die Darts-Elite ist dennoch gut vertreten: Nachdem sie noch in Krakau gefehlt hatten, sind die Ex-Weltmeister Michael van Gerwen und Gerwyn Price in der Lokhalle dabei.

Darts heute im TV: So verfolgen Sie die European Darts Trophy LIVE im Free-TV

TV: SPORT1

Stream: SPORT1

Deutscher WM-Star kehrt auf die Bühne zurück

Insgesamt acht deutsche Spieler sind beim zweiten European-Tour-Turnier des Jahres dabei, einer davon dürfte besonders unter Beobachtung stehen: Florian Hempel konnte sich für das Turnier in Göttingen qualifizieren und steht erstmals nach dem Verlust seiner PDC-Tourcard wieder auf der großen Darts-Bühne.

Sollte er sein Auftaktmatch am Freitagnachmittag gegen den Niederländer Richard Veenstra gewinnen, wartet in Runde zwei ein deutsches Duell mit Martin Schindler.

Neben Hempel und Schindler sind aus deutscher Sicht Kai Gotthardt, Lukas Wenig, Niko Springer, Florian Preis, Dragutin Horvat und Paul Krohne mit von der Partie. Springer und Gotthardt treffen am Freitagabend (ab 19.00 LIVE auf SPORT1) aufeinander.

Clayton muss spontan absagen

Neben Littler fehlen in Göttingen weitere namhafte Stars. Auch Jonny Clayton, der mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, und Luke Humphries nehmen spontan nicht am Turnier teil. Außerdem fehlen Gary Anderson und James Wade in Niedersachsen.