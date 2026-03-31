Darts heute LIVE im Stream und Ticker: Players Championship 8 mit van Gerwen und Hopp

SPORT1 31.03.2026 • 10:00 Uhr Im Darts steht eine vollgepackte Woche an. Nach den Players Championship 7 und 8 in Leicester folgen die Premier League und der German Darts Grand Prix in München. An Tag 1 in Leicester lief es für die Deutschen nicht so gut.

Die PDC Pro Tour geht mit der Players Championship 8 weiter. In Leicester messen sich am Montag und Dienstag große Teile der Darts-Profis. Mit dabei sind auch 14 deutsche Tourcard-Holder, unter anderem SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens.

Der Montag verlief sportlich überschaubar aus deutscher Sicht. Mit Hopp und Arno Merk schafften es lediglich zwei der 14 Deutschen unter die letzten 32. Dort war allerdings für beide Endstation.

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Den Sieg im siebten Floor-Turnier des Jahres am Montag schnappte sich Ryan Searle. Der Engländer bezwang im Finale die Überraschung des Tages in Person von Alan Soutar mit 8:3 in Legs. Zuvor hatte Searle mit Gary Anderson und Raymond van Barneveld bereits zwei Darts-Legenden und mehrfache Weltmeister besiegt.

Darts: Historischer Rekord für Wade

Für einen Rekord sorgte derweil James Wade. Der Engländer erreichte mit seinem 1000. Sieg bei Players Championship Turnieren einen historischen Meilenstein.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld auch am Dienstag von den Premier-League-Spielern Jonny Clayton, Stephen Bunting und Michael van Gerwen. Die weiteren Teilnehmer mit Luke Littler, Luke Humphries, Josh Rock, Gerwyn Price und Gian van Veen pausieren in dieser Woche.