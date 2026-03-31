Darts: Weber überrascht - Schindler rehabilitiert sich

David Funk 31.03.2026 • 20:00 Uhr Leon Weber ist bei den Players Championship 8 ein starker Run gelungen. Bei den restlichen Deutschen lief es eher durchwachsen. Die deutsche Nummer eins wiederum rehabilitierte sich.

Leon Weber hat beim 8. Players Championship Turnier einen starken Tag erwischt. Der Deutsche schaffte es nach Siegen über Oskar Lukasiak (6:3), Peter Wright (6:1) und Nathan Aspinall (6:3) ins Boardfinale und damit unter die besten 16 Spieler des Tages.

Dort bezwang er dann auch noch Sietse Lap mit 6:3 in den Legs, bevor im Viertelfinale gegen den Polen Sebastian Bialecki Schluss war (1:6). Den 96,47 Punkten im Drei-Dart-Average konnte Weber mit 85,40 Punkten wenig entgegensetzen. Zuvor überzeugte Weber mit Averages von unter anderem 91,77, 95,66 und 89,42 Punkten. Ein starker Run des 23-Jährigen.

Sieben deutsche Erstrundenniederlagen

Nach dem am Vortag bereits zehn deutsche Starter nicht über ihre Auftakthürde sprangen, waren es am Dienstag mit Marvin Kraft (3:6 gegen Dirk van Dujivenbode), Ricardo Pietreczko (4:6 gegen Jim Long), Lukas Wenig (4:6 gegen Rob Owen), Kai Gotthardt (5:6 gegen Krzystof Ratajski), Matthias Ehlers (2:6 gegen Shane McGuirk), Dominik Grüllich (1:6 gegen Wessel Nijman) und SPORT1-Experte Max Hopp (2:6 gegen Tommy Lishman sieben deutsche Tourcard-Holder, die sich in Runde eins verabschieden mussten.

In der zweiten Runde war dann für Yorick Hofkens (1:6 gegen Maik Kuivenhoven), Pascal Rupprecht (3:6 gegen Stephen Bunting), Gabriel Clemens (5:6 gegen Richard Veenstra) und Arno Merk (5:6 gegen Tytus Kanik) Schluss.

Darts: Schindler mit guter Leistung

Neben Weber schafften es Niko Springer und Martin Schindler unter die besten 32 Starter am Dienstag in Leicester. Springer musste sich dort Keane Barry (4:6) geschlagen geben. Für die deutsche Nummer eins Martin Schindler war gegen Dave Chisnall (1:6) Endstation.

„The Wall“ spielte nach seinem Erstrunden-Aus am Vortag mit einem Drei-Dart-Average von 97,79 Punkten eigentlich eine gute Partie gegen den Engländer, hatte gegen die beeindruckenden 111,72 Punkte im Average von Chisnall aber am Ende das Nachsehen.

Den Tagessieg sicherte sich der formstarke Niederländer Wessel Nijman. Er setzte sich im Finale mit 8:4 gegen den Engländer Joe Cullen durch. Am 15. März hatte Nijman erstmals ein Turnier bei der European Tour gewonnen.