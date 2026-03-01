Darts: Wunderkind schreibt Geschichte

Mette Bech , Julius Schamburg 01.03.2026 • 19:31 Uhr Das schottische Darts-Wunderkind Mitchell Lawrie schreibt Geschichte. Der erst 15-Jährige klettert an die Spitze der Weltrangliste der World Darts Federation. Außerdem gelingt ihm ein seltenes Kunststück.

Darts-Wunderkind Mitchell Lawrie hat erneut Geschichte geschrieben. Durch zwei Turniersiege am vergangenen Wochenende (Slovak Classic und Slovak Masters) ist der 15-Jährige zur jüngsten Nummer eins der World Darts Federation (WDF) jemals aufgestiegen.

Doch nicht nur auf der WDF-Tour sorgt Lawrie für Aufsehen. Beim dritten Event der Junior Darts Corporation (JDC) Advanced Tour in Coventry gelang ihm ein seltenes Kunststück.

Darts: 9-Darter im Alter von 15 Jahren

Beim Auftaktsieg gegen Ethan Hawden (4:1) warf Lawrie im fünften und letzten Leg einen 9-Darter! Dabei spielte er beeindruckende 103,04 Punkte im Drei-Dart-Average. Am Ende sicherte er sich auch den Titel dieses Turniers.

Bereits im vergangenen Jahr hatte „Wee Sox“, wie Lawrie genannt wird, für Aufsehen gesorgt. Er gewann die British Open, das Irish Classic sowie die Welsh Open. Zum Start in die neue Saison legte er mit einem Triumph beim Scottish Classic nach.

Mit 756 Punkten liegt er in WDF-Weltrangliste nun 53 Zähler vor dem 19 Jahre alten Jenson Walker. Rang drei belegt der US-Amerikaner Leonard Gates (699 Punkte), gefolgt vom deutschen Darts-Profi Paul Krohne - dem Überraschungsgewinner der Dutch Open.