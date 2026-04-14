Darts heute LIVE im Smart-TV und Stream: Players Championship 10 mit Humphries und Hopp

SPORT1 14.04.2026 • 10:00 Uhr Die neue Woche im Darts startet mit dem nächsten Players Championship. In Wigan findet das zweite Event eines Double-Headers statt.

Am Dienstag wartet die PDC Pro Tour mit der Players Championship 10 auf. In Wigan messen sich zahlreiche Darts-Profis. Mit dabei sind einige deutsche Tourcard-Inhaber, darunter SPORT1-Experte Max Hopp und Gabriel Clemens.

Die deutschen Darts-Profis peilen derweil einen verbesserten Tag an. Am Montag setzte es zahlreiche Erstrundenpleiten. Einzig Dominik Grüllich gelang es zwei Siege einzufahren. Die restlichen Deutschen konnten weniger überzeugen, auch wenn es bei Daniel Klose fast zu einer dicken Überraschung reichte.

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Das Teilnehmerfeld wird von Premier-League-Spielern wie Luke Humphries oder European Champion Gian van Veen angeführt. Andere Stars wie Luke Littler, Michael van Gerwen und Gary Anderson sind hingegen in Wigan nicht dabei.

Ebenfalls wieder am Start wird Beau Greaves sein. Die 22-jährige Engländerin hatte am Montag noch einen weiteren historischen Meilenstein in ihrer Karriere gefeiert. Den Tagessieg schnappte sich der Engländer Chris Dobey.