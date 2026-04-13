Sensation verpasst: Deutscher Darts-Profi scheitert knapp

David Funk 13.04.2026 • 18:43 Uhr Die deutschen Darts-Profis erleben einen über weite Strecken ernüchternden Tag bei der Players Championship 9. Ein Nachrücker verpasst nur knapp eine dicke Überraschung.

Daniel Klose hat auf der PDC Pro Tour bei der Players Championship 9 eine dicke deutsche Überraschung verpasst.

Der Deutsche, der als Nachrücker nur aufgrund zahlreicher Absagen von Tourcard-Holdern wie Michael van Gerwen und Luke Littler am Floorturnier teilnehmen durfte, musste sich in der ersten Runde Topstar Luke Humphries mit 5:6 in den Legs geschlagen geben.

Players Championship: Zwei Matchdarts reichen nicht

Klose zeigte jedoch eine beachtliche Leistung und führte zwischenzeitlich mit 5:3 gegen den früheren Weltmeister und Premier-League-Teilnehmer. Doch zwei Matchdarts reichten ihm nicht zum Sieg.

Am Ende bewies „Cool Hand“ den längeren Atem und gewann die Partie im Decider. Der Deutsche spielte mit 95,39 Punkten im Drei-Dart-Average ein starkes Match, lag aber dennoch hinter den durchschnittlich 100,86 Punkten des Engländers.

Auch für die anderen deutschen Teilnehmer verlief der Montag über weite Strecken nicht zufriedenstellend. Einzig Dominik Grüllich konnte zwei Partien für sich entscheiden. Er strich erst unter den besten 32 nach einer 3:6-Niederlage gegen den Niederländer Martijn Dragt die Segel.

Darts: Viele Erstrundenniederlagen

Arno Merk (2:6 gegen Kevin Doets), SPORT1-Experte Max Hopp (5:6 gegen Karel Sedlaczek) und Niko Springer (4:6 gegen Ian White) mussten sich jeweils in ihrer zweiten Partie geschlagen geben.