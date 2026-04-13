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Darts: Nächster historischer Meilenstein für Greaves

Greaves schreibt erneut Geschichte

Beau Greves mischt weiterhin die Darts-Elite auf. Die junge Engländerin schreibt am Montag in Wigan erneut Darts-Geschichte und feiert einen historischen Meilenstein.
Gary Anderson schwärmt von Beau Greaves und bezeichnet die 21-Jährige als "weiblichen Luke Littler".
David Funk
Beau Greves mischt weiterhin die Darts-Elite auf. Die junge Engländerin schreibt am Montag in Wigan erneut Darts-Geschichte und feiert einen historischen Meilenstein.

Beau Greaves hat auf der PDC Pro Tour erneut Geschichte geschrieben. Die 22-Jährige erreichte als erste Frau bei einem Floorturnier ein Viertelfinale.

Zuletzt hatte die Engländerin bereits für großes Aufsehen gesorgt, als ihr als erste Frau überhaupt im PDC-Zirkus gegen den Österreicher Mensur Suljovic ein 9-Darter gelang.

Darts: Auch Premier-League-Spieler keine Hürde

Beim neunten Turnier der Players Championship Series in Wigan folgte nun der nächste Eintrag in die Darts-Geschichtsbücher. Zum Auftakt schlug die junge Engländerin zunächst Darts-Legende Raymond van Barneveld mit 6:1 in den Legs. Auch der zweite Niederländer, Marvin van Velzen, war beim 6:3-Sieg kein Stolperstein.

Im dritten Match des Tages wartete mit Premier-League-Spieler Jonny Clayton eine große Hürde. Doch auch diese nahm Greaves beim 6:2-Erfolg problemlos. Mit dem 6:4-Sieg über Joe Hunt im Achtelfinale schrieb sie schließlich Geschichte, denn sie war fortan die erste Frau überhaupt, die jemals ein Viertelfinale auf der Pro Tour erreichen konnte.

Zwar unterlag Greaves, die zuvor stets um die 90 Punkte im Drei-Dart-Average spielte, dort Andrew Gilding mit 3:6 in den Legs, sie konnte aber dennoch auf einen starken Tag zurückblicken. Für Gilding war im Anschluss im Halbfinale Schluss. Den Tagessieg sicherte sich Chris Dobey nach einem 8:4-Erfolg über Justin Hood.

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Einen solchen erwischten die deutschen Darts-Profis am Montag über weite Strecken nicht. Weiter geht es bereits am Dienstag, wenn Greaves im Rahmen von Players Championship 10 einen weiteren historischen Darts-Tag in Angriff nehmen wird.

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