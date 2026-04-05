"Dann soll er nach Hause fahren!" - Pikachu stichelt gegen Aspinall

Mette Bech , Benjamin Zügner 05.04.2026 • 12:47 Uhr Vor dem Duell beim German Darts Grand Prix stichelt Ricardo Pietreczko gegen Nathan Aspinall. Auslöser ist dessen Flughafen-Frust – doch auch sportlich hat "Pikachu" noch eine Rechnung offen.

Beim German Darts Grand Prix in München (das gesamte Turnier LIVE auf SPORT1) hat Ricardo Pietreczko schon vor seinem Zweitrundenmatch am Abend klare Worte in Richtung seines kommenden Gegners gerichtet. Dort trifft „Pikachu“ (ab 21.30 Uhr) auf Nathan Aspinall. Ein Duell mit brisanter Vorgeschichte.

„Na ja, wenn er keinen Bock hat, dann kann er auch gleich wieder nach Hause fahren“, äußerte sich der 31-Jährige auf Nachfrage von SPORT1. Anlass für diese Spitze war ein Instagram-Post von „The Asp“, in dem er sich über die europäischen Flughäfen echauffierte.

Darts-Profi hätte lieber Ostern gefeiert

„Flughäfen sind aktuell ein absoluter Witz“, schrieb er in seiner Instagram-Story. Hintergrund seines Ärgers: Sein Gepäck war nicht angekommen. „Ich hätte Ostern lieber mit den Kindern verbringen sollen“, wütete er weiter. Dieses Malheur kam während der laufenden European Tour schon häufiger vor, was Aspinall ebenfalls anmerkte.

„Pikachu“ stellte mit einem Augenzwinkern aber klar, dass er sich auf das Match am Ostersonntag freue. „Spaß beiseite, wir kennen uns schon sehr gut. Wir haben in letzter Zeit sehr oft gegeneinander gespielt. Ich will einfach Spaß haben.“ Seine Ambitionen sind klar: „Dann geht es ins Achtelfinale“, verkündete er zuversichtlich bei SPORT1.

Brisanz bietet das Duell jedoch nicht nur aufgrund der aktuellen Sticheleien, sondern auch durch die jüngere Vergangenheit. Bei der Darts-WM 2024 dominierte Aspinall den Deutschen im Achtelfinale deutlich und setzte sich mit 4:0 durch. Damals war es „The Asp“, der im Vorfeld gegen Pietreczko gestichelt und ihn als „komischen Typen“ bezeichnet hatte.

Entscheidend für die Order of Merit

Gelöst geht der 31-Jährige am Sonntag nun allerdings nicht ins Match. „Es ist eine Mischung aus erstes European-Tour-Event und sehr, sehr wichtig für mich, gerade im Hinblick auf die Rangliste und die nächsten European-Tour-Events“, erklärte „Pikachu“.