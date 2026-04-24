Darts-Star Luke Littler kauft Rennpferd

Curdt Blumenthal 24.04.2026 • 20:10 Uhr Darts-Star Luke Littler tut sich unter anderem mit seinem Konkurrenten Stephen Bunting zusammen um in den Pferderennsport einzusteigen. Der Name des Rennpferdes lässt aufhorchen.

Luke Littler hat gemeinsam mit seinem Konkurrenten Stephen Bunting und Fußball-Legende Michael Owen ein Rennpferd erworben.

„Sie waren noch nicht im Stall, sie sollten eigentlich kommen, aber sie waren mit der Premier League of Darts beschäftigt“, berichtete der Rennpferdtrainer Hugo Palmer der britischen Zeitung The Sun.

Bereits im März wurde der amtierende Darts-Weltmeister beim Cheltenham Festival, einem britischen Pferderenn-Klassiker, geschichtet. Damals unter anderem mit Konkurrent Luke Humphries, der mit dem jüngsten Kauf allerdings nichts zu tun hat.

Name zu Ehren von Stephen Bunting

Sein neues Rennpferd hat 62.000 Euro gekostet und trägt den Namen „Bunting Mental“. Eine Hommage an die „Let’s Go Bunting Mental“-Rufe beim Walk-On von Mitkäufer Stephen Bunting.

Trainer Palmer war sich sicher, dass Littlers neues Rennpferd einiges an Preisgeld einbringen könnte: „Ich denke, dass sie da ein wirklich gutes Pferd geholt haben.“

Trainer freut sich über Littler-Einstieg

Der 46-Jährige freut sich zudem darüber, dass mit dem 19 Jahre alten Littler ein extrem junger Käufer in das Pferderenn-Business eingestiegen ist.