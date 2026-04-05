Der Tag, an dem die Darts-Welt eine Legende verlor

SPORT1 05.04.2026 • 17:43 Uhr Vor acht Jahren verstarb der fünfmalige Darts-Weltmeister Eric Bristow. Beim Grand Slam of Darts wird mittlerweile an den Entdecker und größten Förderer von Phil Taylor erinnert.

Am 5. April 2018 stand die Dartswelt still: An jenem Abend verstarb der fünfmalige Darts-Weltmeister Eric Bristow.

Der damals 60-Jährige, der noch am Abend in der Echo Arena in Liverpool bei der Premier League zu Gast war, brach auf dem Weg zu seinem Auto zusammen – er hatte einen Herzinfarkt erlitten.

Der Entdecker von Phil Taylor

Bristow galt als der erste Superstar im Darts-Sport – und er entdeckte sowie förderte Phil Taylor, der als 16-maliger Weltmeister den Darts-Sport revolutionieren sollte.

Bristow selbst gewann zwischen 1980 und 1986 fünf Weltmeister-Titel und wurde 2005 in die PDC Hall of Fame aufgenommen.

Seinen Spitznamen „The Crafty Cockney“ erhielt Bristow durch seinen Cockney-Akzent. Ein weiteres typisches Merkmal war sein einzigartiger Wurfstil, bei dem er den kleinen Finger immer weit abspreizte.

Darts-Legende Taylor geschockt von Bristows Tod

Nach seinem Karriereende 2000 blieb Bristow präsent, war als Experte und Spotter im TV aktiv. Genauso wie Taylor war er einer der Mitbegründer der Professional Darts Corporation (PDC).

„Er hatte einen großen Einfluss auf meine Karriere. Ein herausragender Charakter. Die Welt hat eine Legende verloren“, kommentierte Taylor Bristows Tod.

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Der Tod von Bristow überschattete 2018 den Premier-League-Abend, während die Spieler Peter Wright und Daryl Gurney auf der Bühne noch nichts ahnten, stimmten die Zuschauer bereits Lieder für den überraschend verstorbenen Bristow an.

Kurz vor dem Ende der Partie erreichte die Nachricht die Aktiven, Wright brach in Tränen aus.

„Die PDC wird ihn vermissen“

„Eric wird immer eine Legende im Darts-Sports sowie in England sein. Er war ein herausragender Sportler, hatte einen tollen Charakter und selbst nach seinem Karriereende reisten viele Fans Kilometer weit, nur um ihn zu treffen“, würdigte der damalige PDC-Boss Barry Hearn Bristow nach seinem Tod.

Auch Bristows Charakter hob Hearn hervor: „Eric scheute nie, das zu sagen, was er denkt. Er war ehrlich und redete die Wahrheit immer geradeaus. Darum wurde er geschätzt und geliebt. Die PDC, der gesamte Darts-Sport und viele Fans werden ihn vermissen.“

Grand Slam of Darts ehrt Legende mit Eric Bristow Trophy

Posthum wurde Bristow noch im selben Jahr eine besondere Ehre zuteil: Beim Grand Slam of Darts wurde der Siegerpokal in die Eric Bristow Trophy umbenannt.

In den vergangenen zwei Jahren hatte sich der Doppel-Weltmeister Luke Littler den Pokal geschnappt.