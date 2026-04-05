Darts: So geht es dem "Bully Boy" jetzt

Johannes Vehren , Karina Präg 05.04.2026 • 19:05 Uhr Darts-Star Michael Smith gibt am Rande des German Darts Grand Prix ein Gesundheits-Update.

Darts-Star Michael Smith hat ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Im exklusiven SPORT1-Interview beim German Darts Grand Prix (Das ganze Turnier LIVE auf SPORT1) sagte der 35-Jährige: „Mir geht es gut. Meinen Verletzungen geht es gut, beide meine Knöchel, mein Handgelenk und die Schulter sind echt wieder in Ordnung.“ In den letzten Tagen habe er sich zwar nicht ganz fit gefühlt, „aber das sind alles ganz normale Dinge“, betonte er.

Mit Blick auf die Zukunft ist er guter Hoffnung: „Ich kann jetzt wieder deutlich mehr trainieren. Deswegen werde ich versuchen, wieder in die Routine zu kommen.“ Das oberste Ziel sei derzeit nicht, Turniere zu gewinnen.

„Für mich gilt es jetzt erst einmal, wieder gesund zu werden und zurück ans Board zu kommen, wieder mehr zu trainieren, und dann kann ich wieder damit beginnen, Titel zu gewinnen“, beschrieb er seine aktuelle Zielsetzung.

Darts: „Bully Boy“ kämpft schon lange mit Verletzungen

Der „Bully Boy“ hatte seine Verletzungssorgen im Januar 2025 öffentlich gemacht. Seitdem gab es immer wieder Spekulationen um seinen Gesundheitszustand.

Seinen Glauben an sich selbst hat er zumindest noch lange nicht verloren: „Ich lebe gerade meinen Traum und es ist cool, mehr zu erreichen und ich glaube fest daran, dass ich noch mehr erreichen kann. Ich trainiere sehr viel hinter den Kulissen und zu Hause. Ich ruhe mich nicht aus. Ich hoffe, ich kann bald wieder meine besten Leistungen abrufen.“