Darts-Superstar enthüllt Verletzungen

Verletzungsenthüllung von Michael Smith! Der Darts-Superstar hat am Donnerstagabend sein Erstrundenduell beim World Masters gegen Danny Noppert mit 1:3 in den Sätzen verloren. Im Anschluss an das frühe Ausscheiden meldete sich der „Bully Boy“ auf Instagram zu Wort.

In einem langen Post schrieb er: „Ich habe das Gefühl, dass dies gesagt werden muss, weil es mich nervt, wenn ich lese, dass ich am Ende bin oder dass es dieses oder jenes ist, was passiert.“ Smith verriet, dass er in den vergangenen sechs Wochen eine AC-Schulterverletzung 2. Grades hatte und er alle zwei bis drei Tage zur Physiotherapie gehe.