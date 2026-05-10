Darts: Bitteres Aus für Martin Schindler

Julius Schamburg 10.05.2026 • 21:07 Uhr Martin Schindler scheidet bei den Austrian Darts Open im Viertelfinale aus. Die deutsche Nummer eins kann den Titel in Österreich nicht verteidigen, spielt aber ein gutes Turnier.

Die Mission Titelverteidigung ist nicht geglückt: Darts-Profi Martin Schindler ist bei den Austrian Darts Open im Viertelfinale ausgeschieden.

Die deutsche Nummer eins musste sich dem stark aufspielenden Nordiren Daryl Gurney mit 2:6 in Legs geschlagen geben.

Schindler kann Titel nicht verteidigen

Im vergangenen Jahr hatte Schindler noch sensationell den Titel geholt. Damals hatte sich der Straußberger im Finale mit 8:4 gegen den Engländer Ross Smith durchgesetzt. Es war sein bisher letzter Titel auf der Profi-Tour.

Am Sonntag konnte Schindler Smith im Achtelfinale erneut bezwingen (2:6). Gegen Gurney war dann schließlich Endstation. „The Wall“ spielte ordentliche 95,45 Punkte im Drei-Dart-Average. Gurney war mit 95,69 Punkten nur minimal besser, dafür aber auf die Doppel eindeutig überlegen (54,55 Prozent vs. 22,22 Prozent).

Für Schindler war es nach Siegen gegen Smith und Ex-Weltmeister Peter Wright dennoch ein solides Turnier. Vor einem Monat hatte Schindler im SPORT1-Interview noch gesagt, dass er „kein gutes Jahr“ spiele. Nun zeigt die Formkurve wieder eindeutig nach oben.