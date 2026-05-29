Darts heute LIVE im Smart-TV & Livestream und Liveticker - Springer und Hopp im Einsatz

Lars Hinzberg 29.05.2026 • 10:00 Uhr Die PDC gastiert in Kiel! Bei den Baltic Sea Darts Open sind am Freitag gleich sieben deutsche Darts-Profis gefordert. So können Sie das Turnier live verfolgen.

Nach den International Darts Open in Riesa bleibt der große Darts-Zirkus direkt in Deutschland. Von Freitag bis Sonntag lädt die PDC zu den Baltic Sea Darts Open in die Merkur Ostseehalle zu Kiel.

Mit dabei sind am Wochenende insgesamt acht deutsche Starter. Am Freitag sind sieben deutsche Profis in ihrem Erstrundenmatch gefordert – Martin Schindler ist als gesetzter Spieler erst am Samstag in Runde zwei im Einsatz.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie das Baltic Sea Darts Open in Kiel

Live verfolgen können die Darts-Fans das Spektakel bei DAZN. Alle Infos rund ums Turnier finden Sie bei SPORT1.

Keine Titelverteidigung für Price

Einige prominente Namen werden die Fans auf der Bühne vermissen. Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen oder Johnny Clayton haben einige der Topspieler ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt.

Auch Titelverteidiger Gerwyn Price wird die Reise in den hohen Norden nicht antreten. Der Waliser hatte sich im letzten Jahr noch die Trophäe gesichert. Auch der frischgebackene Premier-League-Champion Luke Littler wird nicht mit von der Partie sein.

Als Gastgeber stellt Deutschland gleich acht Spieler. Den Auftakt macht am Freitag Jason Riedtke. In der Nachmittags-Session treten außerdem SPORT1-Experte Max Hopp und Daniel Klose an.

Abends greifen dann auch Lukas Wenig, Paul Krohne, Marcel Hausotter und Niko Springer ein. Martin Schindler kann sich das Spektakel bis Samstagabend noch als Zuschauer ansehen.

Wer schnappt sich das Preisgeld?

Die ersten beiden Runden werden Freitag und Samstag in Nachmittags- und Abendsessions ausgespielt. Der Sonntag startet dann mit dem Achtelfinale. Bis ins Viertelfinale wird im Modus Best of 11 Legs gespielt. Im Halbfinale verlängern sich die Matches dann zu einem Best of 13, im Finale sogar zum Best of 15.