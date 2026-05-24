Darts: Ricardo Pietreczko und Martin Schindler scheiden aus

Bitteres Ausscheiden für Ricardo Pietreczko und Martin Schindler! Die beiden deutschen Darts-Profis sind in der 3. Runde der International Darts Open in Riesa herausgeflogen.
Pikachu und Schindler scheiden aus
Zunächst lieferte sich „Pikachu“ den nächsten Krimi an diesem Wochenende. Nachdem er noch am Samstag mit 6:5 in den Legs gegen Danny Noppert gewonnen hatte, musste sich der Deutsche am Sonntagnachmittag Ross Smith mit 4:6 geschlagen geben.
Pietreczko mit verbesserter Leistung
Pietreczko spielte im Durchschnitt 91,78 Punkte – sein erster Average von über 90 Punkten seit 16 Partien. Neben seinem verbesserten Scoring konnte sich der 31-Jährige ebenfalls auf eine Doppelquote von 44,44 Prozent verlassen. Dennoch hatte ein stark aufspielender Smith letztlich die Nase vorn.
Etwas deutlicher war die Niederlage von Martin Schindler. Die deutsche Nummer eins verlor mit 2:6 gegen Cameron Menzies. Schindler scorte zwar gut, doch leistete sich zu viele Fehler auf die Doppel (2/9). Menzies nutzte dies eiskalt aus. Damit sind in Riesa alle deutschen Teilnehmer ausgeschieden.