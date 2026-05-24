Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Darts
Darts
NEWS
RANGLISTE
Darts>

Darts: Ricardo Pietreczko und Martin Schindler scheiden aus

Pikachu und Schindler scheiden aus

Ricardo Pietreczko und Martin Schindler verlieren ihr Drittrundenmatch bei den International Darts Open in Riesa. Pikachu verliert dramatisch im Decider.
Ricardo Pietreczko (l.) und Martin Schindler scheiden jeweils bei den International Darts Open in Riesa aus
Ricardo Pietreczko (l.) und Martin Schindler scheiden jeweils bei den International Darts Open in Riesa aus
© IMAGO/Kessler-Sportfotografie
Johannes Vehren
Ricardo Pietreczko und Martin Schindler verlieren ihr Drittrundenmatch bei den International Darts Open in Riesa. Pikachu verliert dramatisch im Decider.

Bitteres Ausscheiden für Ricardo Pietreczko und Martin Schindler! Die beiden deutschen Darts-Profis sind in der 3. Runde der International Darts Open in Riesa herausgeflogen.

Zunächst lieferte sich „Pikachu“ den nächsten Krimi an diesem Wochenende. Nachdem er noch am Samstag mit 6:5 in den Legs gegen Danny Noppert gewonnen hatte, musste sich der Deutsche am Sonntagnachmittag Ross Smith mit 4:6 geschlagen geben.

Pietreczko mit verbesserter Leistung

Pietreczko spielte im Durchschnitt 91,78 Punkte – sein erster Average von über 90 Punkten seit 16 Partien. Neben seinem verbesserten Scoring konnte sich der 31-Jährige ebenfalls auf eine Doppelquote von 44,44 Prozent verlassen. Dennoch hatte ein stark aufspielender Smith letztlich die Nase vorn.

Etwas deutlicher war die Niederlage von Martin Schindler. Die deutsche Nummer eins verlor mit 2:6 gegen Cameron Menzies. Schindler scorte zwar gut, doch leistete sich zu viele Fehler auf die Doppel (2/9). Menzies nutzte dies eiskalt aus. Damit sind in Riesa alle deutschen Teilnehmer ausgeschieden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite