Darts: Ricardo Pietreczko und Martin Schindler scheiden aus

Johannes Vehren 24.05.2026 • 16:47 Uhr Ricardo Pietreczko und Martin Schindler verlieren ihr Drittrundenmatch bei den International Darts Open in Riesa. Pikachu verliert dramatisch im Decider.

Bitteres Ausscheiden für Ricardo Pietreczko und Martin Schindler! Die beiden deutschen Darts-Profis sind in der 3. Runde der International Darts Open in Riesa herausgeflogen.

Zunächst lieferte sich „Pikachu“ den nächsten Krimi an diesem Wochenende. Nachdem er noch am Samstag mit 6:5 in den Legs gegen Danny Noppert gewonnen hatte, musste sich der Deutsche am Sonntagnachmittag Ross Smith mit 4:6 geschlagen geben.

Pietreczko mit verbesserter Leistung

Pietreczko spielte im Durchschnitt 91,78 Punkte – sein erster Average von über 90 Punkten seit 16 Partien. Neben seinem verbesserten Scoring konnte sich der 31-Jährige ebenfalls auf eine Doppelquote von 44,44 Prozent verlassen. Dennoch hatte ein stark aufspielender Smith letztlich die Nase vorn.