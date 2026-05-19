Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 18 mit Schindler, Hopp, Humphries und Price

SPORT1 19.05.2026 • 10:00 Uhr Am Dienstag gastieren die Players Championships für ihre 18. Ausgabe erneut in Leicester. Aus deutscher Sicht sind unter anderem Martin Schindler, Niko Springer und Max Hopp wieder vertreten.

Die 18. Runde der Players Championships startet am Dienstag in Leicester. Neben zahlreichen deutschen Profis werden auch viele der Top-Stars in der Mattioli Arena ans Oche treten.

Nachdem die insgesamt 14 deutschen Starter am Montag einen schlechten Tag erlebt hatten, wollen sie es einen Tag später besser machen. Kein einziger von ihnen schaffte es am Vortag in Runde drei.

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Wie so häufig sind bei den Players Championships nicht alle Stars am Start: Unter anderem fehlen Luke Littler, Gary Anderson und Michael van Gerwen, der vergangene Woche noch in Leicester erfolgreich war.

Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.