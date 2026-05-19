Die 18. Runde der Players Championships startet am Dienstag in Leicester. Neben zahlreichen deutschen Profis werden auch viele der Top-Stars in der Mattioli Arena ans Oche treten.
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Darts heute live im Smart-TV und Stream: Players Championship 18 mit Schindler, Hopp, Humphries und Price
Reaktion von deutschen Darts-Assen?
Am Dienstag gastieren die Players Championships für ihre 18. Ausgabe erneut in Leicester. Aus deutscher Sicht sind unter anderem Martin Schindler, Niko Springer und Max Hopp wieder vertreten.
Martin Schindler ist beim Players Championship 18 in Leicester dabei
© IMAGO/GEPA pictures
Nachdem die insgesamt 14 deutschen Starter am Montag einen schlechten Tag erlebt hatten, wollen sie es einen Tag später besser machen. Kein einziger von ihnen schaffte es am Vortag in Runde drei.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Players Championship 18 in Leicester
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Wie so häufig sind bei den Players Championships nicht alle Stars am Start: Unter anderem fehlen Luke Littler, Gary Anderson und Michael van Gerwen, der vergangene Woche noch in Leicester erfolgreich war.
Bis einschließlich des Viertelfinales wird im Modus „Best of 11 Legs“ gespielt, ehe es im Halbfinale mit „Best of 13 Legs“ weitergeht. Das Finale steigt dann über „Best of 15 Legs“.
Der Turniersieger erhält 15.000 Pfund (ca. 17.300 Euro), während der Finalist mit 10.000 Pfund (ca. 11.500 Euro) nach Hause geht.