Schlechter Tag für deutsche Darts-Profis

Johannes Vehren 18.05.2026 • 18:13 Uhr Beim Players Championship 17 in Leicester scheiden alle deutschen Darts-Profis früh aus. Spätestens nach der 2. Runde ist das Turnier für die deutschen Teilnehmer allesamt beendet.

Kein guter Tag für die deutschen Darts-Profis: Beim Players Championship 17 in Leicester ist kein deutscher Tourcard Holder über die 2. Runde hinausgekommen.

Bereits in der 1. Runde kassierten Arno Merk (vs. Chris Landman 2:6), Martin Schindler (vs. Tom Bissell 3:6), Ricardo Pietreczko (vs. Dirk van Duijvenbode 3:6), Maximilian Czerwinski (vs. Maik Kuivenhoven 3:6) und Dominik Grüllich (vs. Jimmy van Schie 5:6) eine Niederlage. Zudem verlor Kai Gotthardt das deutsche Duell gegen Leon Weber im Decider (5:6).

Hopp verliert gegen WM-Finalist

Weber hatte in der 2. Runde gegen den starken Kevin Doets mit 5:6 das Nachsehen. Niko Springer (gegen Derek Coulson), Yorick Hofkens (gegen Luke Humphries) und Lukas Wenig (gegen Ryan Meikle) verloren jeweils mit 1:6.

Das Trio um Gabriel Clemens (gegen Robert Owen), Marvin Kraft (gegen Kim Huybrechts) und SPORT1-Experte Max Hopp (gegen WM-Finalist Gian van Veen) musste sich jeweils mit 2:6 geschlagen geben. Pascal Rupprecht verlor gegen Ryan Searle mit 4:6.

Das schwache Abschneiden kam überraschend, da vor allem Hopp, Clemens und Wenig in der 1. Runde starke Partien absolvierten und an einem Average von 100 Punkten kratzten.