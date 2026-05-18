Schlechter Tag für deutsche Darts-Profis

Kein guter Tag für die deutschen Darts-Profis: Beim Players Championship 17 in Leicester ist kein deutscher Tourcard Holder über die 2. Runde hinausgekommen.
Schlechter Tag für deutsche Starter
Bereits in der 1. Runde kassierten Arno Merk (vs. Chris Landman 2:6), Martin Schindler (vs. Tom Bissell 3:6), Ricardo Pietreczko (vs. Dirk van Duijvenbode 3:6), Maximilian Czerwinski (vs. Maik Kuivenhoven 3:6) und Dominik Grüllich (vs. Jimmy van Schie 5:6) eine Niederlage. Zudem verlor Kai Gotthardt das deutsche Duell gegen Leon Weber im Decider (5:6).
Hopp verliert gegen WM-Finalist
Weber hatte in der 2. Runde gegen den starken Kevin Doets mit 5:6 das Nachsehen. Niko Springer (gegen Derek Coulson), Yorick Hofkens (gegen Luke Humphries) und Lukas Wenig (gegen Ryan Meikle) verloren jeweils mit 1:6.
Das Trio um Gabriel Clemens (gegen Robert Owen), Marvin Kraft (gegen Kim Huybrechts) und SPORT1-Experte Max Hopp (gegen WM-Finalist Gian van Veen) musste sich jeweils mit 2:6 geschlagen geben. Pascal Rupprecht verlor gegen Ryan Searle mit 4:6.
Das schwache Abschneiden kam überraschend, da vor allem Hopp, Clemens und Wenig in der 1. Runde starke Partien absolvierten und an einem Average von 100 Punkten kratzten.
In der vergangenen Woche hatten Springer und Schindler für Ausrufezeichen gesorgt, als sie jeweils einmal bis ins Halbfinale vorstießen.