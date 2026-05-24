Darts heute LIVE im TV und Livestream - Deutsches Duo am Finaltag gefordert

Der Finaltag beim Darts-Turnier der PDC European Tour in der WT Energiesysteme Arena in Riesa steht an – und mittendrin zwei Deutsche. Ricardo Pietreczko muss im sechsten Achtelfinale um etwa 14.30 Uhr gegen Ross Smith ran. Martin Schindler bekommt es rund eine Stunde später zum Abschluss der Nachmittagssession mit dem Schotten Cameron Menzies zu tun.
Deutsches Duo am Finaltag gefordert
Doch die Favoriten auf den Titel der International Darts Open in der sächsischen Stadt sind andere. Gian van Veen, Stephen Bunting und Michael van Gerwen gewannen alle ihre Spiele am Samstag und sind bereit für den Finaltag.
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Sessions starten eine Stunde früher
Los geht es mit einem niederländischen Duell zwischen Gian van Veen und Kevin Doets. Die Partie beginnt nicht wie üblich um 13 Uhr, sondern bereits eine Stunde früher um 12 Uhr. Auch die Abendsession startet schon um 18 Uhr. Dann werden Viertelfinale bis Finale ausgetragen.
Am Samstag setzte sich Pietreczko in einer nervenaufreibenden Partie gegen den Favoriten Danny Noppert mit 6:5 in Legs durch.
In der letzten Partie der Abendsession folgte ihm auch Schindler in das Achtelfinale. Die deutsche Nummer eins konnte das Spiel gegen den Tschechen Karel Sedlacek in Runde zwei mit 6:5 für sich entscheiden.