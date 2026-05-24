Darts heute LIVE im TV und Livestream - Deutsches Duo am Finaltag gefordert

SPORT1 24.05.2026 • 10:27 Uhr Bei den International Darts Open in Riesa geht es in die heiße Phase. Mit dabei sind auch noch Ricardo Pietreczko und Martin Schindler.

Doch die Favoriten auf den Titel der International Darts Open in der sächsischen Stadt sind andere. Gian van Veen, Stephen Bunting und Michael van Gerwen gewannen alle ihre Spiele am Samstag und sind bereit für den Finaltag.

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Sessions starten eine Stunde früher

Los geht es mit einem niederländischen Duell zwischen Gian van Veen und Kevin Doets. Die Partie beginnt nicht wie üblich um 13 Uhr, sondern bereits eine Stunde früher um 12 Uhr. Auch die Abendsession startet schon um 18 Uhr. Dann werden Viertelfinale bis Finale ausgetragen.

Am Samstag setzte sich Pietreczko in einer nervenaufreibenden Partie gegen den Favoriten Danny Noppert mit 6:5 in Legs durch.