Darts-Profi: „Ich spüre meine Finger wieder“

Niklas Sagner 25.05.2026 • 21:20 Uhr Dartsspieler Cameron Menzies musste nach seinem WM-Aussetzer an der Hand operiert werden. Damit hatte der Schotte lange zu kämpfen.

Cameron Menzies hatte nach seiner Erstrunden-Niederlage bei der Darts-WM gegen den Engländer Charlie Manby aus Frust mehrfach auf einen Tisch eingeschlagen und seine Hand sekundenlang in eine funkensprühende Fontäne gehalten. Gut fünf Monate später scheint sich der Schotte endlich davon erholt zu haben.

„Ich spüre meine Finger jetzt tatsächlich wieder. Ich hatte Glück, dass der Schaden nicht noch größer war, denn man hatte das Schlimmste befürchtet“, erklärte Menzies im Interview mit Online Darts. Trotzdem gab der 36-Jährige zu, dass ihm die bei seinem Wutausbruch erlittenen Schäden bei niedrigeren Temperaturen weiterhin zu schaffen machen.

„Deshalb habe ich mich für die Operation entschieden, weil man dachte, ich würde vielleicht nie wieder ein Gefühl in meiner Hand haben“, schilderte Menzies die Situation nach dem Vorfall.

Starker Auftritt in Riesa

Das zurückgekehrte Gefühl in seinen Fingern zeigte Menzies am vergangenen Wochenende bei den International Darts Open in Riesa. In der 3. Runde des Turniers besiegte er deutlich mit 6:2 die deutsche Nummer 1, Martin Schindler.