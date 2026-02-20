Darts: "Kein Gefühl mehr" – WM-Ausraster hat drastische Folgen

David Funk 20.02.2026 • 23:09 Uhr Dartsspieler Cameron Menzies musste nach seinem WM-Eklat an der Hand operiert werden. Über den Vorfall sprach er erstmals ausführlich.

Cameron Menzies hat am Freitag zum ersten Mal detailliert über die Folgen seines Eklats bei der Darts-Weltmeisterschaft gesprochen.

„Im Grunde habe ich in Teilen meiner Finger kein Gefühl mehr wegen des Schadens, den ich angerichtet habe, deshalb tue ich mich enorm schwer“, gestand er am Rande des European Tour Events im polnischen Krakau nach dem 6:4-Erstrundensieg gegen den Engländer Ritchie Edhouse.

„Ich habe dieses Jahr massiv zu kämpfen. Ich wünschte, ich wüsste, was bei der WM passiert ist. Ich habe mir selbst großen Schaden zugefügt“, erklärte Menzies weiter.

Nach Darts-WM: Menzies mit Reue und Narbe

Der Schotte hatte nach seiner Erstrunden-Niederlage gegen den Engländer Cameron Manby bei der Weltmeisterschaft aus Frust mehrfach auf einen Tisch eingeschlagen und seine Hand sekundenlang in eine funkensprühende Fontäne gehalten.

Eine Aktion mit folgenschwerem Ausgang, wie Menzies erläuterte: „Sie haben mich operiert und gesagt, es sei durchtrennt gewesen. Ich musste zu einem Handspezialisten und hatte Glück, dass es nicht so schlimm ausgegangen ist, wie es hätte sein können.“

Bei ihm herrsche jetzt vor allem Reue für das Geschehene: „Man sieht es an der Narbe, ich habe einen riesigen Fehler gemacht und muss damit leben, ein Tischschläger zu sein. Es ist kein stolzer Moment in meinem Leben. Leider habe ich einen großen Fehler gemacht und muss ihn akzeptieren.“

Darts: Professionelle Hilfe geholt

Im Nachhinein hatte sich Menzies bereits für die blutige Aktion entschuldigt. Nun sprach er offen über die schwerwiegenden Konsequenzen: „Es hat sechs oder sieben Wochen gedauert, bis ich wieder einen Dart geworfen habe.“