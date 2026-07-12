Legende beendet deutsche Darts-Sensation

Lars Hinzberg 12.07.2026 • 16:33 Uhr Jan Schmidts Darts-Märchen in Leverkusen ist beendet. Im Achtelfinale der European Darts Open verliert der Deutsche gegen James Wade.

Aus der Traum für Jan Schmidt. Bei den European Darts Open in Leverkusen trug ihn die Welle bis ins Achtelfinale, dort war dann allerdings Schluss gegen einen deutlich überlegenen James Wade. Die große deutsche Sensation verlor am Ende mit 6:2 in den Legs.

Dabei hatte der gebürtige Herforder gleich zu Beginn deutlich gemacht, dass er sich keinesfalls hinter seiner Außenseiterrolle verstecken würde. Im ersten Leg breakte er die Nummer sechs der Welt zur Begrüßung mit einem 152er-Highfinish und ging in Führung.

Jan Schmidt begeistert die Darts-Fans

Ab da sollten sich allerdings doch die vorgezeichneten Machtverhältnisse offenbaren. Der Engländer zog sein Scoring etwas an und sicherte sich ohne große Mühen die nächsten fünf Legs in Serie.

Vielleicht auch etwas zu mühelos, denn im nächsten Durchgang ließ er direkt sieben Matchdarts liegen und nach reichlich Double-Trouble konnte „Lightning“, der mit 21 Jahren erst sein zweites PDC-Europe-Turnier spielte, schließlich noch auf 5:2 verkürzen.

Die große Aufholjagd wie in der ersten Runde, wo er ebenfalls mit 1:5 hintenlag, blieb aber aus. Wade checkte mit dem insgesamt elften Matchdart doch noch und gewann das Achtelfinale schlussendlich ungefährdet. Im Viertelfinale wartet am Abend der Pole Sebastian Bialecki.