European Darts Open: Deutsches Trio um Martin Schindler ausgeschieden

Niklas Sagner 11.07.2026 • 23:22 Uhr Die Abendsession bei den European Darts Open in Leverkusen verläuft für die deutschen Starter nicht wie gewünscht. Eine deutsche Überraschung befindet sich allerdings noch im Turnier.

Das deutsche Trio um Max Hopp, Niko Springer und Martin Schindler ist bei den European Darts Open in Leverkusen in der Abendsession ausgeschieden.

Schindler verlor mit 3:6 gegen den Niederländer Kevin Doets. „The Wall“ spielte dabei 79,12 Punkte im Average, bei Doets waren es 90,56 Punkte.

Darts: Van Veen eiskalt gegen Springer

Springer legte eine starke Leistung an den Tag und überzeugte im Scoring, war Vize-Weltmeister Gian van Veen aber dennoch mit 3:6 unterlegen.

Mit einem Average von 102,84 Punkten, war Springer sogar etwas besser als van Veen (101,59 Punkte). Doch vor allem in den ersten beiden Legs ließ der „Meenzer Bub“ zu viele Chancen auf die Doppel aus, was van Veen eiskalt bestrafte.

Springer traf letztlich nur drei seiner zehn Versuche auf die Doppel, van Veen war zu 75 Prozent auf die Doppel erfolgreich.

European Darts Open: Hopp ausgeschieden

Max Hopp musste sich in der zweiten Runde dem Polen Krzysztof Ratajski geschlagen geben (3:6). Am Freitagabend hatte sich der „Maximiser“ noch gegen Ex-Weltmeister Rob Cross durchgesetzt (6:3).

Dass somit ausgerechnet Jan Schmidt der letzte verbliebene Deutsche in Leverkusen ist, war nicht unbedingt zu erwarten. Der 21-Jährige, der sich erst zum zweiten Mal für ein Turnier auf der European Tour qualifizieren konnte, gewann in der Nachmittagssession sein Zweitrundenmatch mit 6:5 gegen Mike De Decker.