Darts heute live im TV und Stream: Hungarian Darts Trophy - wer entthront Springer?

Bei der seit Freitag laufenden Hungarian Darts Trophy steht am heutigen Sonntag der Finaltag an. Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger Niko Springer, der im Vorjahr sensationell den größten Erfolg seiner Karriere einfahren konnte.
Finaltag: Wer entthront Niko Springer?
Das elfte von insgesamt 15 Turnieren der diesjährigen PDC European Tour steigt im MVM Dome. Die moderne Halle in Budapest beherbergt das Turnier bereits zum sechsten Mal. Sportlich hat das Turnier einiges zu bieten: Mit einem Feld von 48 Spielern und einem Preisgeld von insgesamt 230.000 Pfund (ca. 269.100 Euro) gehört die Trophy zu den bedeutenderen Stationen der European Tour.
Am heutigen Finaltag geht es um 13 Uhr mit der 3. Runde los. Das Finale steigt am späten Abend ab 22:10 Uhr.
Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Sonntag die Hungarian Darts Trophy
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Die Hungarian Darts Trophy hat bereits die eine oder andere Überraschung bereitgehalten. Unter anderem scheiterte der in Abwesenheit von Luke Littler an Nummer eins gesetzte Luke Humphries in der Runde der letzten 32. Der Engländer unterlag dem Niederländer Dirk van Duivenbode.
Die beiden deutschen Starter, Martin Schindler und Niko Springer, sind ebenfalls nicht mehr im Rennen. Schindler verlor überraschend sein Erstrunden-Match gegen Keane Barry, Titelverteidiger Springer unterlag in Runde zwei Ryan Searle mit 4:6.
Darts heute LIVE: Die Achtelfinal-Partien der Hungarian Darts Trophy
Die Achtelfinal-Partien werden in der Nachmittags-Session ab 13:00 Uhr ausgetragen.
- 13:00 Uhr: Dirk van Duijvenbode vs. Rob Cross
- 13:30 Uhr: Danny Noppert vs. Ryan Searle
- 14:00 Uhr: Jonny Clayton vs. Ross Smith
- 14:30 Uhr: Keane Barry vs. Dave Chisnall
- 15:00 Uhr: Gian van Veen vs. Jermaine Wattimena
- 15:30 Uhr: Stephen Bunting vs. Gary Anderson
- 16:00 Uhr: Michael van Gerwen vs. Nathan Aspinall
- 16:30 Uhr: Josh Rock vs. Chris Dobey
Nach dem Aus von Luke Humphries ist Gian van Veen auf dem Papier als Weltranglisten-Dritter in der Favoritenrolle. Der Niederländer bekommt es um 15 Uhr (im LIVETICKER) mit Jermaine Wattimena zu tun. Jonny Clayton, Michael van Gerwen, Rob Cross und Stephen Bunting sind wohl seine schärfsten Herausforderer.
Darts heute LIVE: Der Spielplan der Hungarian Darts Trophy bis zum Finale
Viertelfinals:
19:00 Uhr: Sieger (van Duijvenbode/Cross) vs. Sieger (Noppert/Searle)
19:30 Uhr: Sieger (Clayton/Smith) vs. Sieger (Barry/Chisnall)
20:00 Uhr: Sieger (van Veen/Wattimena) vs. Sieger (Bunting/Anderson)
20:30 Uhr: Sieger (van Gerwen/Aspinall) vs. Sieger (Josh Rock/Chris Dobey)
Halbfinals:
21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 vs. Sieger Viertelfinale 2
21:35 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 vs. Sieger Viertelfinale 4
Finale:
22:10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2
Gespielt wird im K.-o.-System: In den ersten Runden sowie bis zum Viertelfinale wird im Modus Best of 11 Legs gespielt, das Halbfinale steigt im Modus Best of 13 Legs, ehe im Finale im Modus Best of 15 Legs der Sieger ermittelt wird.
Hungarian Darts Trophy heute LIVE: So hoch ist das Preisgeld
- Sieger: 35.000 £ (ca. 40.950 €)
- Finalist: 15.000 £ (ca. 17.550 €)
- Halbfinale: 10.000 £ (ca. 11.700 €)
- Viertelfinale: 8.000 £ (ca. 9.360 €)
- Letzte 16: 5.000 £ (ca. 5.850 €)
- Letzte 32: 3.500 £ (ca. 4.095 €)
- Letzte 48: 2.000 £ (ca. 2.340 €)
- Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)
Bei der Hungarian Darts Trophy werden insgesamt rund 269.100 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Der Sieger des Turniers erhält etwa 40.950 Euro. Wer sich den Turniersieg sichert, entscheidet sich am Sonntagabend im Finale ab 22:15