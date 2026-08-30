Darts heute live im TV und Stream: Hungarian Darts Trophy - wer entthront Springer?

SPORT1 30.08.2026 • 10:10 Uhr Der Finaltag bei der Hungarian Darts Trophy steht auf dem Programm. Wer kann den amtierenden Titelträger Niko Springer entthronen?

Bei der seit Freitag laufenden Hungarian Darts Trophy steht am heutigen Sonntag der Finaltag an. Gesucht wird der Nachfolger von Titelverteidiger Niko Springer, der im Vorjahr sensationell den größten Erfolg seiner Karriere einfahren konnte.

Das elfte von insgesamt 15 Turnieren der diesjährigen PDC European Tour steigt im MVM Dome. Die moderne Halle in Budapest beherbergt das Turnier bereits zum sechsten Mal. Sportlich hat das Turnier einiges zu bieten: Mit einem Feld von 48 Spielern und einem Preisgeld von insgesamt 230.000 Pfund (ca. 269.100 Euro) gehört die Trophy zu den bedeutenderen Stationen der European Tour.

Am heutigen Finaltag geht es um 13 Uhr mit der 3. Runde los. Das Finale steigt am späten Abend ab 22:10 Uhr.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie am Sonntag die Hungarian Darts Trophy

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Die Hungarian Darts Trophy hat bereits die eine oder andere Überraschung bereitgehalten. Unter anderem scheiterte der in Abwesenheit von Luke Littler an Nummer eins gesetzte Luke Humphries in der Runde der letzten 32. Der Engländer unterlag dem Niederländer Dirk van Duivenbode.

Darts heute LIVE: Die Achtelfinal-Partien der Hungarian Darts Trophy

Die Achtelfinal-Partien werden in der Nachmittags-Session ab 13:00 Uhr ausgetragen.

13:00 Uhr: Dirk van Duijvenbode vs. Rob Cross

Dirk van Duijvenbode vs. Rob Cross 13:30 Uhr: Danny Noppert vs. Ryan Searle

Danny Noppert vs. Ryan Searle 14:00 Uhr: Jonny Clayton vs. Ross Smith

Jonny Clayton vs. Ross Smith 14:30 Uhr: Keane Barry vs. Dave Chisnall

Keane Barry vs. Dave Chisnall 15:00 Uhr: Gian van Veen vs. Jermaine Wattimena

Gian van Veen vs. Jermaine Wattimena 15:30 Uhr: Stephen Bunting vs. Gary Anderson

Stephen Bunting vs. Gary Anderson 16:00 Uhr: Michael van Gerwen vs. Nathan Aspinall

Michael van Gerwen vs. Nathan Aspinall 16:30 Uhr: Josh Rock vs. Chris Dobey

Nach dem Aus von Luke Humphries ist Gian van Veen auf dem Papier als Weltranglisten-Dritter in der Favoritenrolle. Der Niederländer bekommt es um 15 Uhr (im ) mit Jermaine Wattimena zu tun. Jonny Clayton, Michael van Gerwen, Rob Cross und Stephen Bunting sind wohl seine schärfsten Herausforderer.

Darts heute LIVE: Der Spielplan der Hungarian Darts Trophy bis zum Finale

Viertelfinals:

19:00 Uhr: Sieger (van Duijvenbode/Cross) vs. Sieger (Noppert/Searle)

19:30 Uhr: Sieger (Clayton/Smith) vs. Sieger (Barry/Chisnall)

20:00 Uhr: Sieger (van Veen/Wattimena) vs. Sieger (Bunting/Anderson)

20:30 Uhr: Sieger (van Gerwen/Aspinall) vs. Sieger (Josh Rock/Chris Dobey)

Halbfinals:

21:00 Uhr: Sieger Viertelfinale 1 vs. Sieger Viertelfinale 2

21:35 Uhr: Sieger Viertelfinale 3 vs. Sieger Viertelfinale 4

Finale:

22:10 Uhr: Sieger Halbfinale 1 vs. Sieger Halbfinale 2

Gespielt wird im K.-o.-System: In den ersten Runden sowie bis zum Viertelfinale wird im Modus Best of 11 Legs gespielt, das Halbfinale steigt im Modus Best of 13 Legs, ehe im Finale im Modus Best of 15 Legs der Sieger ermittelt wird.

Hungarian Darts Trophy heute LIVE: So hoch ist das Preisgeld

Sieger : 35.000 £ (ca. 40.950 €)

: 35.000 £ (ca. 40.950 €) Finalist : 15.000 £ (ca. 17.550 €)

: 15.000 £ (ca. 17.550 €) Halbfinale : 10.000 £ (ca. 11.700 €)

: 10.000 £ (ca. 11.700 €) Viertelfinale : 8.000 £ (ca. 9.360 €)

: 8.000 £ (ca. 9.360 €) Letzte 16 : 5.000 £ (ca. 5.850 €)

: 5.000 £ (ca. 5.850 €) Letzte 32 : 3.500 £ (ca. 4.095 €)

: 3.500 £ (ca. 4.095 €) Letzte 48 : 2.000 £ (ca. 2.340 €)

: 2.000 £ (ca. 2.340 €) Gesamt: 230.000 £ (ca. 269.100 €)