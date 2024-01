9-Darter! Darts-Wunderkind Littler schreibt Geschichte

Der Wahnsinn um Luke Littler geht weiter! Nachdem das 16 Jahre alte Wunderkind bei der Darts -WM bis in Finale vorgedrungen war, hat es nun bei den Bahrain Darts Masters einen historischen 9-Darter geworfen.

Littler ist der jüngste Spieler aller Zeiten, der das perfekte Leg vor laufenden TV-Kameras gespielt hat. Littlers Gegner im Viertfinale, Nathan Aspinall, konnte nur staunen, was dem Shootingstar zwei Tage vor seinem 17. Geburtstag direkt im ersten Leg der Partie gelang.

„Der erste 9-Darter in diesem Jahr geht auf mich, das klingt gut“, sagte der 16-Jährige unaufgeregt nach seinem Erfolg. Der Engländer löste damit Michael van Gerwen ab, der 2007 im Alter von 17 Jahren und 298 Tagen bei den Masters of Darts in den Niederlanden einen 9-Darter geworfen hatte.