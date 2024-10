Darts: Deutscher Star offenbart Krankheit

Nach seinem überraschenden Aus in der ersten Runde der European Darts Championship äußert sich nun Martin Schindler und bezieht Stellung zu seiner enttäuschenden Leistung.

Mit seinem Ausscheiden in der ersten Runde der Darts-EM (täglich im LIVESTREAM) sorgte Martin Schindler für eine Enttäuschung. Nach dem 3:6 gegen den Niederländer Dirk van Duijvenbode hat sich der an Nummer eins gesetzte Schindler via Instagram gemeldet und eine mögliche Erklärung für seine maue Vorstellung geliefert.