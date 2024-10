Darts: Sensation folgt auf Sensation

Die EM in Dortmund geht in die heiße Phase. Drei Halbfinal-Tickets sind vergeben. Gary Anderson unterliegt einem entfesselt aufspielenden Ritchie Edhouse. Auch Weltmeister Luke Humphries ist raus.

Bei der Darts-EM in Dortmund (JETZT im LIVESTREAM und LIVE im TV auf SPORT1 ) geht das Favoritensterben weiter. Im Viertelfinale musste auch Luke Humphries die Segel streichen. Gegen Jermaine Wattimena unterlag der Weltmeister mit 4:10 in den Legs.

Zuvor waren Luke Woodhouse und Ritchie Edhouse überraschend ins Halbfinale eingezogen. Damit stehen erstmals drei Spieler im EM-Halbfinale, die in der Order Of Merit schlechter als Platz 16 notiert sind.

Van Duijvenbode leistete sich einen Fehlstart und lag schnell 0:4 und 1:6 zurück. Dann fand er besser ins Spiel und kam auf 3:6 ran, ehe er vor der Pause die Chance auf das 4:6 verpasste und stattdessen 3:7 hinten lag. Mit einem 121-Finish über das Bullseye stellte Woodhouse mit dem nächsten Break auf 8:3 und sorgte für die Vorentscheidung. Mit 10:4 ging das Duell, in dem beide Spieler je fünf 180er warfen, dann an den Engländer.

Edhouse schaltet Anderson aus

Wattimena wirft Weltmeister raus

Weltmeister Luke Humphries kam in seinem Viertelfinale gegen Jermaine Wattimena nie ins Match. Zur Pause lag „Cool Hand Luke“ ein Break und 2:3 in den Legs hinten. Mit einem Zehndarter holte Wattimena das nächste Break und ging mit 6:3 und dann 7:3 in Führung. Am Ende gewann Wattimena mit 10:4.