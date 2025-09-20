Darts: Deutsches Trio im Einsatz - Hungarian Darts Trophy heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.09.2025 • 10:00 Uhr Am Samstag stehen die nächsten Matches bei der Hungarian Darts Trophy auf dem Programm. Drei Deutsche sind noch mit dabei.

Zweiter Tag bei den Hungarian Darts Trophy im Rahmen der PDC European Tour. Wie viele Deutsche erreichen beim Turnier in Budapest die dritte Runde?

Los geht es gleich um 13 Uhr mit Martin Schindler, der auf den Engländer Ryan Joyce trifft. Schindler hatte in der ersten Runde ein Freilos. In der Nachmittagssession sind anschließend unter anderem noch James Wade, Peter Wright und Dave Chisnall gefordert.

So können Sie die Hungarian Darts Trophy heute live verfolgen:

TV : Pluto.TV

: Pluto.TV Stream : DAZN

: DAZN Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App

In der Abendsession ab 19 Uhr greifen noch zwei weitere Deutsche ins Geschehen ein. Den Auftakt macht Niko Springer, den ein Duell mit dem Australier Damon Heta erwartet. In Runde eins hatte Springer gegen den Niederländer Gian van Veen mit 6:3 in Legs gewonnen.

Nachdem auch Gerwyn Price, Michael van Gerwen, Weltmeister Luke Littler, Luke Humphries und Stephen Bunting ihr Können unter Beweis stellen können, tritt um 22 Uhr Ricardo Pietreczko ans Oche. „Pikachu“, der zum Auftakt 6:1 in Legs gegen den Waliser Jim Williams gewonnen hatte, bekommt es mit dem Engländer Josh Rock zu tun.

Hungarian Darts Trophy: Modus und Preisgeld

48 Spieler treten in sechs Runden gegeneinander an. In den ersten vier Runden wird im Best-of-11-Legs gespielt: Sechs Legs werden also benötigt, um den Sieg abzustauben. Ab dem Halbfinale geht es um die „Best of 13″ und das Finale beendet das Event im Double-Out-Modus in einem „Best of 15″-Modus.

Über 175.000 Pfund Preisgeld (ca. 202.000 Euro) können in dem Turnier gewonnen werden. Der Sieger erhält 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro).