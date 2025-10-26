Darts: Littler wendet sich an deutsche Fans

Johannes Vehren 26.10.2025 • 11:20 Uhr Die Beziehung zwischen Luke Littler und den deutschen Darts-Fans ist kompliziert. Der Weltmeister richtet nach seinem Ausscheiden bei der EM überraschende Worte an sie.

Aus der Traum vom Titel bei der European Darts Championship (heute LIVE ab 13 Uhr auf SPORT1) für Luke Littler! Der Weltmeister verlor am Samstagabend das Achtelfinale gegen James Wade mit 7:10 und richtete im Anschluss Worte an die deutschen Fans.

Auf X schrieb der 18-Jährige: „Ich hatte meine Chancen, aber ich habe sie nicht genutzt. Danke, Deutschland, das Publikum war toll zu mir. Jetzt geht es nach Hause, aber nächste Woche geht es weiter.“

Littler lässt Worten Taten folgen

Diese Aussage kommt überraschend, denn seit April ist Littler nicht gut auf die deutschen Zuschauer zu sprechen. Nachdem er beim German Darts Grand Prix in München ausgeschieden war und nicht die gewünschte Unterstützung erhielt, kündigte er an, kein European-Tour-Turnier in Deutschland mehr zu spielen.

Seinen Worten ließ er Taten folgen und kehrte nur für den World Cup of Darts im Juni nach Deutschland zurück. Dort traf er mit Teampartner Luke Humphries ausgerechnet auf das deutsche Duo um Martin Schindler und Ricardo Pietreczko und schied aus. Daraufhin legte er einen Wutabgang hin.

„Ich habe das Schlimmste erwartet“

Vor der Darts-EM wurde mit Spannung erwartet, wie die deutschen Fans in Dortmund den Weltmeister empfangen. „Ich habe das Schlimmste erwartet, aber es war gar nicht so schlimm“, erklärte Littler nach seinem Erstrundensieg gegen Raymond van Barneveld.