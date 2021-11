Darts: Gabriel Clemens wehrt sich gegen Hass-Posts im Netz

Unterstützung erhielt er von seinem Kollegen und SPORT1-Co-Kommentatoren Florian Hempel. Der teilte Clemens‘ Post in seiner Instagram-Story und schrieb dazu: „Deutschlands #1. Somit besser als 83,24 Mio. Menschen in diesem Land, auf das man stolz sein kann und in dem die Menschen stolz sein sollten, ein solches Aushängeschild im Darts zu haben.“