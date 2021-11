Gabriel Clemens und Martin Schindler für Grand Slam of Darts qualifiziert

Schindler musste sich durch vier Runden kämpfen, um den Sprung zum vorletzten Major-Turnier vor der Weltmeisterschaft zu schaffen. In der Runde der letzten 16, gleichbedeutend mit der Endrunde um die Tickets, besiegte „The Wall“ Top-Star Dave Chisnall in einem hochklassigen Match mit 5:4 in Legs, wobei der Engländer mehrere Matchdarts vergab.