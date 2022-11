Grand Slam of Darts: K.o.-Thriller im Gruppenfinale - Schindler fordert Cross

Am Ende setze sich der Engländer mit 5:4 durch und sorgte so für ein eindeutiges Ergebnis. Noppert ging ungeschlagen als Gruppenerster ins Achtelfinale, gefolgt von Whitlock auf Rang zwei. Aber der Australier musste zittern. Suljovic lag mit 3:2 in Führung und hatte Leg-Darts zum 4:2. Die Möglichkeit verpasste er allerdings und Whitlock konnte frühzeitig durchatmen. Danach ließ Noppert auch an seinem Gruppensieg keine Zweifel mehr aufkommen.