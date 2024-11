Darts-Experte nimmt Littler in Schutz: "Das hat er nicht extra gemacht"

Das Publikum beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton ( LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) hatte sich im Match klar auf die Seite ihres Landsmannes Littler gestellt, diesen dann aber nicht nur angefeuert, sondern zudem auch versucht, mit Pfiffen Einfluss auf das Spiel von De Decker zu nehmen. Der zuvor furios aufspielende Belgier verlor komplett den Faden und letztendlich auch noch das Match.

Marijanovic: „Kirk Bevins hat sehr gut reagiert“

Mit demselben Argument hatte sich zuvor Bevins selbst bei X verteidigt: „Wenn Schiedsrichter sich einmischen, wird die Stimmung immer schlimmer. John McDonald (Master of Ceremonies, Anm. d. Red.) hatte in der Pause sogar einmal die Menge darauf angesprochen, und es wurde immer schlimmer.“

Fehlverhalten der Fans? „Sollte man präventiv gegen vorgehen“

Exakt so war es gekommen: Angetrieben von den Fans kämpfte sich Littler zurück ins Match und drehte das Spiel am Ende sogar noch. Nach dem Spiel bedankte er sich beim Publikum, wandte sich im Siegerinterview zweimal direkt an die Zuschauer und befand: „Die Leute hier waren Wahnsinn!“

„Unter den Fans sollte es dann so sein, dass wenn einer ein unfaires Verhalten mitbekommt, dass man dem anderen sagt, er solle aufhören. Das soll nicht in einem Streit enden, die Personen müssen darauf aufmerksam gemacht werden“ findet Marijanovic: „90 oder 95 Prozent der Fans finden dieses Verhalten ja nicht okay. In der Halle muss eine Symbiose zwischen den Spielern und den Fans herrschen.“