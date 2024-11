Darts: Littler mit Feuerwerk ins Halbfinale

SPORT1 16.11.2024 • 21:02 Uhr Beim Grand Slam of Darts eilt Luke Littler ins Halbfinale. Gegen Jermaine Wattimena brennt der 17-Jährige ein Feuerwerk ab.

Luke Littler steht im Halbfinale des Grand Slam of Darts (LIVE im Stream und TV). Der 17-Jährige setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen den Niederländer Jermaine Wattimena mit 16:2 in den Legs durch.

Dabei begann Littler furios. In den Legs zwei bis fünf startete Littler jeweils mit einer 180, im zweiten Leg warf er achte perfekte Darts, nur die Doppel-12 verpasste er am Ende knapp. Schnell ging Littler bis zur ersten Pause mit 4:1 in Führung und stellte auf 5:1, ehe Wattimena mit einem Elf-Darter auf 2:5 etwas rankam. Doch Littler blieb unbeirrt und marschierte weiter. Rasch stand es 8:2 für das Darts-Wunderkind.

Als Wattimena bei 2:10 eine Breakchance ausließ und Littler das sechste Leg über 20/Doppel-20/Doppel-10 in Folge gewann, war eine Vorentscheidung gefallen. Littler ließ nicht locker und ging mit 13:2 in die nächste Pause. Am Ende hieß es mit dem ersten Matchdart 16:2 für den Vize-Weltmeister. Der Drei-Darts-Average von Littler betrug 105,11.

„Littler mit einer Galavorstellung, Jermaine Wattimena ist nur ein Statist gewesen“, urteilte SPORT1-Kommentator Basti Schwele nach dem versenkten Matchdart.

Anderson oder van Veen wartet

Im Halbfinale trifft Littler auf den Sieger der Partie Gary Anderson gegen Gian van Veen.

Bereits am Freitag standen die beiden weiteren Halbfinalisten (Sonntag, ab 14:00 Uhr LIVE im TV und Stream) fest. Nach fast zwei Stunden Darts setzte sich Mickey Mansell im Duell der Turnierüberraschungen mit 16:15 im Decider gegen Cameron Menzis durch und erreichte so sein erstes Major-Halbfinale seiner Karriere. Im Halbfinale trifft Mansell am Sonntag auf Martin Lukeman (LIVE im Stream und TV), der den ehemaligen Weltmeister Rob Cross mit 16:11 schlug und so für die nächste Überraschung gesorgt hatte.