"Weltklasse": Experten adeln Darts-Altmeister

Gary Anderson und Luke Littler duellieren sich im Halbfinale des Grand Slam of Darts. Beide sorgen bei ihren Viertelfinalsiegen für Staunen bei den SPORT1-Kommentatoren.

Gary Anderson und Luke Littler duellieren sich im Halbfinale des Grand Slam of Darts. Beide sorgen bei ihren Viertelfinalsiegen für Staunen bei den SPORT1-Kommentatoren.

Das Traum-Halbfinale beim Grand Slam of Darts (LIVE im Stream und TV) ist perfekt. Beim Duell zwischen Luke Littler und Gary Anderson kommt es dabei zu einer Premiere: noch nie spielten die beiden bei einem Turnier gegeneinander. Zudem ist es ein Generationenduell: der 17-jährige Litter fordert den 53-jährigen Anderson.

Marijanovic erklärte das Erfolgsrezept des „Flying Scotsman“: „Wichtig war, dass er seinen Anwurf gehalten hat. Wenn du den verlierst, verlierst du nicht nur das Leg, sondern auch ein Stück Selbstvertrauen. Und du gibst dem Gegner mehr Vertrauen in sein Spiel, weil er sich diesen Vorteil erarbeitet hat. Aber wenn du immer wieder dem Gegner zeigst ‚Hier ist nichts zu holen für dich‘, dann beißt er sich die Zähne aus.“

Dieser wiederum fegte in seinem Viertelfinale über Jermaine Wattimena mit 16:2 hinweg und ließ Schwele schwärmen. „Wir haben eine Darts-Gala der etwas anderen Art gesehen. Littler geht mit 16:2 durch, gewinnt elf Legs in Serie und verschießt in den letzten elf Legs nur einen Dart auf die Doppel.“