Grand Slam of Darts heute live im TV, Stream & Ticker - Schindler gefordert!

SPORT1 11.11.2024 • 18:02 Uhr Der Grand Slam of Darts ist in vollem Gange. Noch bis 17. November kämpfen 32 Spieler in Wolverhampton um den Titel. SPORT1 überträgt das Turnier live im Free-TV und im Livestream.

Der Grand Slam of Darts gilt traditionell als große Generalprobe vor der im Dezember stattfindenden Weltmeisterschaft – SPORT1 überträgt das Event über neun Tage hinweg sowohl live im Free-TV, in der SPORT1 App als auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de.

{ "placeholderType": "MREC" }

Martin Schindler hat nach einer Niederlage zum Auftakt beim Grand Slam of Darts eine starke Reaktion gezeigt und seine Hoffnungen auf den Einzug in die K.o.-Phase am Leben gehalten. Der deutsche Darts-Star ließ seiner Gegnerin Beau Greaves im zweiten Gruppenspiel beim glatten 5:1-Erfolg kaum eine Chance. Für Schindler wird das dritte Gruppenspiel gegen den Niederländer Danny Noppert nun entscheiden, ob er bei seiner vierten Teilnahme erstmals in seiner Karriere die Gruppenphase beim Grand Slam übersteht.

Grand Slam of Darts 2024 heute LIVE im TV, Stream & Liveticker

TV: SPORT1

Wer präsentiert sich beim Grand Slam schon in WM-Form?

Gut fünf Wochen sind es noch bis zum WM-Start in London. Höchste Zeit also, sich in Topform zu bringen. Das gilt auch für die 32 Teilnehmer des Grand Slam of Darts, die zunächst in acht Vierer-Gruppen aufgeteilt werden und dort jeder gegen jeden spielen. Die zwei Besten jeder Gruppe treten dann im Wettkampf der letzten 16 gegeneinander an, um sich für das Viertelfinale zu qualifizieren.

Von Samstag bis Dienstag werden zunächst alle Gruppenspiele im Modus „Best-of-9-Legs“ stattfinden. Im Achtelfinale folgt dann zunächst der Modus Best-of-19-Legs und danach für die weiteren Runden Best-of-31-Legs.

Grand Slam of Darts: Spielplan heute, Montag, 11. November:

Luke Humphries - Mickey Mansell

James Wade - Rowby John-Rodriguez

Danny Noppert - Martin Schindler

Cameron Menzies - Beau Greaves

Rob Cross - Peter Wright

Martin Lukeman - Leonard Gates

Ross Smith - Connor Scutt