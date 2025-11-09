Darts: Deutscher sorgt für Sensation

Maximilian Huber 09.11.2025 • 23:57 Uhr Niko Springer bezwingt nach Gary Anderson auch Michael van Gerwen. Zuvor übersteht Martin Schindler ein Matchdart-Drama gegen Stephen Bunting.

Sensation beim Grand Slam of Darts! Niko Springer hat in Wolverhampton den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert und den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht.

Der Mainzer bezwang nach Gary Anderson (5:3) auch Darts-Superstar Michael van Gerwen. Die langjährige Nummer eins der Welt unterlag Springer mit 4:5 und liegt in Gruppe G hinter dem Deutschen auf Rang zwei.

Springer erarbeitete sich eine zwischenzeitliche 4:2-Führung, die van Gerwen mit zwei starken Legs in Folge zum 4:4 ausglich. Den Decider warf der Grand-Slam-Debütant an und vollendete diesen über die Doppel-2. Springer jubelte nach seinem entscheidenden Wurf ausgelassen auf der Bühne und sprang mehrmals glücklich in die Luft.

Sein verbleibendes Gruppenspiel bestreitet der „Meenzer“ Bub am Dienstag gegen Beau Greaves, die Anderson und van Gerwen knapp unterlag, dabei zwar mit starken Leistungen für Furore sortge, aber keine Chance mehr auf die K.o.-Runde hat.

Humphries wirft 9-Darter

Im Spiel zuvor gelang Superstar Luke Humphries ein 9-Darter. Der Weltmeister von 2024 bezwang Landsmann Michael Smith mit 5:3 und beendete das Match mit einem perfekten Leg.

Humphries hatte das Leg mit 177 Punkten begonnen, in der zweiten Aufnahme eine 180 folgen lassen und die verbleibenden 144 Punkte Rest über Triple-20, Triple-20 und Doppel-12 ausgemacht.

Matchdart-Krimi um Schindler

Deutschlands Nummer eins Martin Schindler hatte zuvor einen enorm wichtigen Sieg gefeiert.

Der 29-Jährige bezwang den Engländer Stephen Bunting mit 5:4 in Legs, nach seiner Auftaktniederlage gegen Luke Woodhouse (2:5) wahrte Schindler seine Chancen auf das Weiterkommen. In Gruppe C sammelte der gebürtige Strausberger seine ersten beiden Punkte. Bunting hingegen droht nach zwei Pleiten schon das Aus in der Vorrunde.

Schindler legt mit 180 los

Martin Schindler erwischte einen perfekten Start in das Match und warf direkt eine 180. Veredeln konnte er das Leg nicht, nach vier vergebenen Break-Darts des Deutschen checkte Bunting über die Doppel-8 zum 1:0.

Leg zwei spielte der gebürtige Strausberger souverän von vorne und glich gleich mit dem ersten Dart auf Doppel-20 zum 1:1 aus.

Anschließend ging Bunting wieder in Führung, dem Engländer gelang in Leg drei ein 11-Darter zur 2:1-Führung. Schindler ließ sich davon nicht beeindrucken, blieb konzentriert und checkte über die Doppel-10 zum erneuten Ausgleich.

Schindler gelingt das entscheidende Break

In Leg fünf lag Schindler lange auf Break-Kurs, doch Bunting schlug eiskalt zu und sicherte sich über die Doppel-18 die 3:2-Führung. Im sechsten Leg lag wiederum Bunting lange auf Erfolgskurs, aber Schindler kam zurück und glich über die Doppel-10 zum 3:3 aus.

In Leg sieben bot sich Schindler erneut die Break-Chance, ein Wurf auf das Bullseye ging daneben. Bunting blieb cool und holte sich die 4:3-Führung, die Schindler im achten Leg postwendend konterte.