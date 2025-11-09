Darts: Matchdart-Krimi um Schindler

Maximilian Huber 09.11.2025 • 22:13 Uhr Martin Schindler gewinnt einen Krimi gegen Stephen Bunting und feiert einen enorm wichtigen Sieg. Für Bunting könnte die Niederlage das Aus in der Vorrunde bedeuten.

Deutschlands Nummer eins Martin Schindler hat beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton einen enorm wichtigen Sieg gefeiert.

Der 29-Jährige bezwang den Engländer Stephen Bunting mit 5:4 in Legs, nach seiner Auftaktniederlage gegen Luke Woodhouse (2:5) wahrte Schindler seine Chancen auf das Weiterkommen. In Gruppe C sammelte der gebürtige Strausberger seine ersten beiden Punkte. Bunting hingegen droht nach zwei Pleiten schon das Aus in der Vorrunde.

Schindler legt mit 180 los

Martin Schindler erwischte einen perfekten Start in das Match und warf direkt eine 180. Veredeln konnte er das Leg nicht, nach vier vergebenen Break-Darts des Deutschen checkte Bunting über die Doppel-8 zum 1:0.

Leg zwei spielte der gebürtige Strausberger souverän von vorne und glich gleich mit dem ersten Dart auf Doppel-20 zum 1:1 aus.

Anschließend ging Bunting wieder in Führung, dem Engländer gelang in Leg drei ein 11-Darter zur 2:1-Führung. Schindler ließ sich davon nicht beeindrucken, blieb konzentriert und checkte über die Doppel-10 zum erneuten Ausgleich.

Schindler gelingt das entscheidende Break

In Leg fünf lag Schindler lange auf Break-Kurs, doch Bunting schlug eiskalt zu und sicherte sich über die Doppel-18 die 3:2-Führung. Im sechsten Leg lag wiederum Bunting lange auf Erfolgskurs, aber Schindler kam zurück und glich über die Doppel-10 zum 3:3 aus.

In Leg sieben bot sich Schindler erneut die Break-Chance, ein Wurf auf das Bullseye ging daneben. Bunting blieb cool und holte sich die 4:3-Führung, die Schindler im achten Leg postwendend konterte.