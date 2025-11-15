Geht das deutsche Märchen weiter? Grand Slam of Darts heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 15.11.2025 • 17:00 Uhr Der Grand Slam of Darts geht in die heiße Phase. Am Samstag steht der zweite Teil der Viertelfinal-Partien an - inklusive deutscher Sensationsteilnahme. SPORT1 ist live dabei.

Der Grand Slam of Darts befindet sich in der K.o.-Phase! Am Samstag trifft der deutsche Überraschungs-Viertelfinallist Lukas Wenig im ersten Spiel des Abends auf Danny Noppert (ab 20 Uhr).

So können Sie den Grand Slam of Darts heute live verfolgen:

Am Mittwoch hatte sich Wenig im historischen deutschen Achtelfinal-Duell überraschend gegen Niko Springer durchgesetzt. In einer hart umkämpften Partie gewann Wenig mit 10:8 in Legs und zog als erst zweiter Deutscher der Geschichte ins Viertelfinale beim Grand Slam of Darts ein.

Mit dem Sensationssieg kam Wenig dem Erhalt seiner Tourcard einen großen Schritt näher. Im Live-Ranking der PDC Order of Merit sprang er von Platz 71 auf 63 - nur die besten 64 Spieler behalten ihre Spielberechtigung.

Im ersten Viertelfinale des Abends kommt es für den Deutschen zur Revanche mit Danny Noppert, der ihn der Gruppenphase knapp besiegte (5:4). Mit einem Sieg wäre er der erste Spieler aus Deutschland im Halbfinale des Turniers.

Im zweiten Spiel des Abends trifft dann Shootingstar Luke Littler auf den Nordiren Josh Rock. Während Littler problemlos in die Runde der letzten Acht marschierte (10:4 gegen Wessel Nijman), entschied Rock einen Achtelfinal-Krimi gegen Connor Scutt für sich (10:9).

Grand Slam: Modus und Ablauf

Am Grand Slam of Darts nehmen 32 Spieler teil, die zunächst in acht Vierergruppen aufgeteilt wurden. Nur die zwei Besten jeder Gruppe ziehen in die K.o.-Phase ein. In der Gruppenphase wird „Best of 9 Legs“ gespielt.

Die Achtelfinals wurden in der Folge am Mittwoch und Donnerstag im Modus „Best of 19 Legs“ ausgetragen. Danach stehen am Freitag und Samstag die Viertelfinals („Best of 31 Legs“) an, ehe am Sonntagnachmittag die Halbfinals („Best of 31 Legs“) folgen. Das Endspiel findet am Sonntagabend statt. Der Sieger muss 16 Legs gewinnen („Best of 31 Legs“).

Das Viertelfinale am Samstag im Überblick: